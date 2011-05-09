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Dünya

SAMOA SAAT DİLİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR WALLINGTON (A.A)

09 Mayıs 2011 19:05

-SAMOA SAAT DİLİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR WALLINGTON (A.A) - 09.05.2011 - Güney Pasifik'teki Samoa adaları, en önemli ticari ortakları Avustralya ve Yeni Zelanda'ya "yaklaşmak için" yıl sonunda uluslararası gün değişimi çizgisinin batısına geçiyor. Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, hükümetin bu kararının çok sayıda Samoalının yaşadığı Avustralya ve Yeni Zelanda ile ticari ilişkileri kolaylaştıracağını belirtti. Başbakan, şu anki saat diliminde, "haftada iki iş günü kaybettiklerini" belirterek, "Burada cumayken, Yeni Zelanda'da cumartesi. Pazar günü biz kilisedeyken, Sydney ve Brisbane haftaya başlıyor" dedi. 119 yıl önce ABD ve Avrupa ile daha fazla ticaret yapabilmek için çizginin diğer tarafına geçen Samoa, Avustralya'dan 21 saat, Yeni Zelanda'dan 23 saat geride. Ancak 29 Aralık'tan itibaren güneşin en son battığı ülkelerden biri olan Samoa, Sydney'den 3 saat, Wellington'dan bir saat ilerde olacak.

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