Samir Nasri Antalyaspor ile 2 yıllığına anlaştı 

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR, Samir Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor yıllık 4 milyon Euro + bonuslarla Cezayir asıllı Fransa milli takımı futbolcu Samir Nasri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Dün havalimanında taraftarın coşkuyla karşıladığı Nasri, sağlık kontrollerinin ardından Antalyaspor Akhisar Belediyespor maçını tribünden izledi. Sabah saatlerinde Nasri, menajeri ve Antalyaspor yöneticileri sözleşmedeki bazı maddeleri görüşmek için bir araya geldi. Uzun süren toplantı sonrası Nasri, kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Antalyaspor\'un internet sitesinden yaptığı açıklamada transfer şöyle duyuruldu: \"Kulübümüz, İngiltere\'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.\"

Antalyaspor yönetimi, yarın Nasri için imza töreni düzenleyecek.