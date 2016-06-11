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Dünya

Şam'ın Seyyide Zeybep mahallesinde çifte saldırı; 12 kişi hayatını yitirdi

Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin kızı Hz. Zeynep'in mezarı bu türbede bulunuyor

11 Haziran 2016 20:14

Suriye'nin başkenti Şam'ın, Şii türbesi Seyyide Zeybep'in bulunduğu dış mahallesinde gerçekleştirilen saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda 55 kişi de yaralandı.

Saldırılardan ilkini bir intihar bombacısı gerçekleştirdi.

İkinci saldırı ise bomba yüklü araçla yapıldı.

Ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu bildiriliyor.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılıyor.

Şam merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneyinde bulunan Seyyide Zeybeb mahallesi sık sık saldırıların hedefi oluyor.

Bu yılın başında, IŞİD'in üstlendiği iki intihar saldırısında 150'den fazla insan ölmüştü.

Hz. Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin kızı Hz. Zeynep'in mezarı bu türbede bulunuyor.

Uzmanlar, bölge ülkelerinden birçok Şii milisin iç savaşa dahil olmasının nedenlerinden birinin de, Şiiler için çok önemli olan bu türbeyi korumak olduğunu söylüyor.

Suriye'de beş yıldır süren çatışmalarda 250 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 11 milyon kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

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