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Şamil Tayyar'dan Zekeriya Öz'e küfürlü yanıt

AKP'li Şamil Tayyar, Savcı Zekeriya Öz için twitter hesabından 'Adamın kafasıyla kıçı yer değiştirince foseptikten ses vermeye başladı' dedi

25 Aralık 2013 11:10

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar twitter hesabından Savcı Zekeriya Öz'ün "Bazıları foseptik çukutunda gezenlerin yalanlarını yazdıkları için ağızları kokuyor" sözüne cevap verdi. Tayyar, "Adamın kafasıyla kıçı yer değiştirince foseptikten ses vermeye başladı, uyarayım, beni başkasıyla karıştırma, o küçük aklını da ben alırım" dedi.

Dün, Şamil Tayyar Savcı twitter hesabından, Savcı Öz'ün emniyet ofisine gidrişi yasaklandığını iddia etmişti. Bu iddiaya yine twitter hesabından cevap veren Savcı Öz, "Bazıları foseptik çukurunda gezenlerin yalanlarını yazdıkları için ağızları kokuyor. İftiranın kokusu öbür dünya da çıkmaz" demişti.

Şamil Tayyar'dan da bu tweet'e oldukça sert yanıt geldi. "Adamın kafasıyla kıçı yer değiştirince foseptikten ses vermeye başladı!" diyen Tayyar şöyle devam etti: "Uyarayım, beni başkasıyla karıştırma, o küçük aklını da ben alırım" dedi.

 

 

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