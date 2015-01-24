Şamil Tayyar'dan 'hadlerini aşmışlar' diyen Grup Başkanvekili'ne: Had bildirme makamında değilsin

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kendisine ve Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'e "hadlerini aşmışlar" diyen AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a "Had bildirme makamında değilsin" açıklamasında bulundu.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak, geçtiğimiz hafta Meclis'te yapılan 4 bakanla ilgili Yüce Divan oylamasında, AKP'li en az 50 milletvekilinin 'evet' yönünde oy kullandığı ortaya çıkmıştı. AKP'li milletvekiller Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner, Yüce Divan yönünde 'evet' oyu veren vekilleri 'hain' ve 'şerefsiz' ilan etmişlerdi.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Metiner ve Tayyar için "Hadlerini aşmışlardır" ifadesini kullanmıştı.

AKP'li Elitaş'a cevap, Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, Twitter hesabından konuşma yetkisinin partide Beşir Atalay'a, hükümette ise Bülent Arınç'ta olduğunu hatırlattı. Bunun dışında bütün açıklamaların kişisel olduğunun altını çizen Tayyar, yetkili kişiler dışında kimse had bildirme yetkisinde olmadığını savundu.



2010 anayasaya değişikliğinde 'hayır' oyu verenler için hain diyen Cumhurbaşkanının siyasi rehberi olduğunu söyledi.

İşte Şamil Tayyar'ın attığı o tweetler: