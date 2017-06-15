Şamil Tayyar'dan Enis Berberoğlu iddiası: AK Parti'ye operasyon çekiliyor

AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezası alan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "AKP'ye operasyon çekilmek isteniyor" iddiasında bulundu.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunanan Tayyar, "Erdem Gül ve Can Dündar'ı casusluktan aklayıp tahliye eden mahkeme aynı dosyadaki CHP milletvekilini casusluktan suçlu sayıp tutukladı. Adil Öksüz, damatlar ve CHP'li vekile uzanan yargı sürecindeki çelişkiler, sivil siyaset alanını daraltıyor" diye yazdı.

Tayyar, şunları yazdı:

FETÖ'nün MİT tırları operasyonu vatana ihanettir ve bu ihanetin içinde yer alan herkes yargıda bedelini ödemelidir.

Ne varki yargı süreci çelişkilerle dolu.

Cumhuriyet yöneticileri Can Dündar ve Erdem Gül casusluk, devlet sırrını ifşa ve FETÖ'ye yardımla suçlandı.

Mahkeme casusluk suçu bulmadı, FETÖ dosyasını ayırdı, sadece devlet sırrını ifşadan Dündar'a 5 yıl 10 ay, Gül'e 5 yıl hapis cezası verdi.

Karardan 2 ay önce AYM Dündar ve Gül'ün tutukluluğunu basın hürriyeti açısından hak ihlali saydı, tahliye oldular. Dündar kaçtı.

Dündar ve Gül'ü casusluktan aklayıp tahliye eden mahkeme, aynı dosyadaki CHP'li vekili casusluktan suçlu sayıp tutukladı.

Dündar-Gül davasından Adil Öksüz, damatlar ve CHP'li vekile uzanan yargı sürecindeki çelişkiler sivil siyaset alanını daraltmaktadır.

Özetle; Akpartiye operasyon çekiliyor, darbe senaryosuna zemin hazırlanıyor!