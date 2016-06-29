Şamil Tayyar: Yayın yasağını eleştirenler bir gün kendileri benzer bir terör eyleminde can verirler de…

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısı sonrası yaptığı açıklamada “Yayın yasağı eleştirisini yapanların bir gün kendileri benzer bir terör eyleminde can verirler de yayın yasağını ne anlama geldiğini sevenleri daha iyi anlarlar. O parçalanmış cesedini ekranda ailesini duyar ve acı hissederlese…” dedi.

Tayyar, Belçika'nın Brüksel kendinde 33 kişi hayatını kaybetti terör saldırısıya ilgili sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Brüksel'de yayın yasağı geldi, olayı karartmaya çalışıyorlar" diyerek Belçika hükümetine tepki göstermişti.

A Haber kanalında konuşan Tayyar'ın ifadeleri şöyle: