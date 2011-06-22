Şamil Tayyar: Siyaset alanına müdahaledir



Hülya Karabağlı T24/ Ankara



YSK’nın Diyarbakır’dan seçilen Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürmesi AKP kanadında geniş yankı buldu. “Sağduyu” çağrısına ilişkin görüşlerin öne çıktığı iktidar kanadında Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sürpriz bir çıkış yaptı. YSK’nin seçim süresince tartışmalı kararlara imza attığına dikkat çeken Tayyar, “YSK, son olarak Hatip Dicle’nin mazbatasını iptal etti. Bu kararların siyaset alanına müdahale olduğunu düşünüyorum” dedi. Tayyar, “Hatip Dicle ile birlikte Ergenekon ve Balyoz davası ile KCK’dan yargılanan tutuklu sanıkların hepsinin Meclis’e girmesi gerekir. Milli iradeye saygı bunu gerektirir”.





Milletvekilleri tuzağa düşmemeli

“İçeride ve dışarıda Kürt meselesini çözümsüz hale getirmek ve Türkiye’yi kendi içine kapatmak isteyen güç odakları iş birliği halindedir” diyen Tayyar, BDP destekli bağımsız vekillere “Kürt meselesine katkı için bu tuzağa düşmemeli. Provokatif eylemlere girişmemelidir. Yemin edip parlemento çalışmalarına katılırlarsa sürece katkıları olur. Aksi halde Ergenekon zihniyetini hizmet etmiş olurlar” göndermesinde bulundu.



Çelik:Memleketin ağzının tadı

TBMM’de kayıt işlemlerini yaptıran AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine YSK’nın Hatip Dicle ile ilgili kararını, “Benim söyleyeceğim şey; sağduyunun hakim olması ve memleketin ağzının tadının kaçırılmaması esas olmalıdır. Herkeste bu sorumlulukla hareket etmelidir” dedi.



