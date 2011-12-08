Şamil Tayyar: Ret oyu vermem şık olmaz

T24 - Şike cezalarına indirim getiren yasaya karşı olduğu bilinen ''yasa tekrar geçerse istifa ederim'' diyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bunun bir otorite sorgulaması olmadığını ve parti içinde kimsenin buna cesaret edemeyeceğini söyledi.



'AK Parti'de şike çatlağı' değerlendirmelerine neden olan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan açıklamalar geldi. Yasaya muhalefeti nedeniyle Başbakan da dahil partiden kimsenin kendisini aramadığını belirten Tayyar, Genel Kurul'da ret oyu vererek partisiyle çatışıyor görüntüsü yaratmayacağını söyledi.



Yasayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme görevi yaptığını, yasanın aynen geçmesi halinde ülkenin çok zarar göreceği düşüncesinde olduğunu belirten Tayyar, tutumunun otorite sorgulması olmadığını dile getirdi ve ekledi: "AK Parti'de tek bir realite var, o da Recep Tayyip Erdoğan..."



Şamil Tayyar, yasayla ilgili tavrı nedeniyle partiden herhangi bir yöneticinin kendisini arayıp aramadığı sorusuna, kimsenin kendisini aramadığını belirterek, ''Cumhurbaşkanına mektup yazdığım zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanımız aradı, niye böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu, ben de niye karşı olduğumu anlattım'' dedi.





'Ret oyu şık olmaz'



Yasanın görüşüleceği Adalet Komisyonuna gidip gitmeyeceği sorusuna Tayyar, ''Komisyona gelmem, 'Genel Kurula niye gelip ret oyu vermiyor' diye soruyorlar. Bu şık olmaz. Benim gelip burada (Genel Kurul) kendi partimle çatışıyormuşum gibi... Benim ret oyu vererek değiştireceğim bir şey yok. Ben sadece kamuoyunu bilgilendirme görevi yapıyorum. Tarihe not düşüyorum. İnşallah haksız çıkarım. Haksız çıkmayı çok istiyorum. O zaman da kamuoyundan özür dilerim. Bu kanunun aynen geçmesi halinde bu ülkenin göreceği çok zarar var. İnşallah yanılıyorumdur. Ama öyle olmayacak gibi görünüyor'' yanıtını verdi.





'Partiden kimse aramadı'



Teklifin görüşmelerinde de oylamaya katılmadığını, yasanın Pazar günü yapılacak görüşmelerine de katılmayacağını belirten Tayyar, ''Başbakan aradı mı?'' sorusuna, 'Hayır. Partiden kimse aramadı, beni kendi halime bıraktılar'' dedi.



Tayyar, ''Parti disiplinine aykırı hareket ettiğinizi söyleyenler var'' sözlerine, ''AK Parti başından beri çok sesliliği savunan bir parti. Ayrıca benim açıklamalarımda parti disiplinine aykırı bir şey yok ki. Grup kararı yok ki'' karşılığını verdi.





'Daha önce açıklasalardı'



Bir gazetecinin ''Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Teklifteki imza aslında Başbakan'ın imzasıdır' diyor'' demesi üzerine Tayyar, ''Keşke o zamanlar söyleselerdi bunu. Biz de bu imzanın kime ait olmuş olduğunu bilirdik. Başbakan Yardımcısı, Enerji Bakanı konuştu, Devlet Bakanı konuştu. Bugüne kadar o imzanın kime ait olduğunu niye söylemediler?'' diye konuştu.





'Tek realite Recep Tayyip Erdoğan'



''Cumhurbaşkanı seçimiyle alakalı olduğu söyleniyor'' ifadesi üzerine de Tayyar, ''Hiçbir alakası yok. Şu ana kadar konuşan hiç kimseyle temasım olmadı. Sayın Arınç, Enerji Bakanı ya da diğerleriyle. Tümüyle vicdani rahatsızlık bu. Yok Köşk hesabı, yok cemaat mesafeli...



Bunların hepsi hikaye. AK Parti'de tek bir realite var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Ötesinde ne hizip, ne klip olur, ne başka şey olur, hiçbir şey olmaz. Bu yasayla ilgili kişisel vicdani rahatsızlık, yoksa burada bir otorite sorgulaması yok. Kimse buna cesaret de edemez. Kaldı ki Tayyip Bey'e karşı parti içinde böyle bir şey asla olmaz. Kişisel olarak benim hiç olmaz. Ben Tayyip Bey'i Allah için seviyorum, başkaları koltuk için seviyordur, onu bilemem'' dedi.







