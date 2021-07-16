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Politika

Şamil Tayyar: Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe vakti

16 Temmuz 2021 19:54

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından geçen sürede partilerine desteğin gerilediğini söyleyen AKP'li Şamil Tayyar, "Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe vakti" dedi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 5 yılda partilerine desteğin düştüğünü belirtti. Twitter hesabından paylaşım yapan Şamil Tayyar, "muhasebe vakti" olduğunu söyledi.

Tayyar, "Bu aziz millet, 15 Temmuz’da devleti ipten aldı, hain işgal girişimini önledi. 5. yıldönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık, kararlılığımızı vurguladık. Şimdi… Aradan geçen 5 yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse, muhasebe/muhakeme vakti" ifadelerini kullandı.

Şamil TayyarAKP15 Temmuz
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