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Politika

Şamil Tayyar: AK Parti'de yanlış adamlar yok mu; ben olduğu kanaatindeyim

"Bunlarla ilgi değişikliklerin ve operasyonların kongreden sonra kademeli olarak yapılacağı kanaatindeyim"

20 Mayıs 2017 00:30

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, FETÖ'den AK Parti'ye sızmalarının olduğu yönünde kanaatinin olduğunu söyledi.

Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Ajans 18'e katılan Tayyar, "CHP ve MHP'de sıkıntı var da AK Parti'nin de her ne kadar dikkat etse de 17 Aralık'tan sonra sızmalar olabilir mi? Ben olduğu kanaatindeyim. Yanlış adamlar yok mu? Ben olduğu kanaatindeyim. Bunlarla ilgi değişikliklerin ve operasyonların kongreden sonra kademeli olarak yapılacağı kanaatindeyim" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Muhalefet partileri, FETÖ'nün siyasi ayağına müdahale edilmediğini savunuyor. Şamil Tayyar da 29 Nisan’da yayımlanan KHK’ların ardından Twitter’dan paylaştığı mesajlarla dikkat çekmişti.

"FETÖ’yle mücadelenin raydan çıktığını" ifade eden Tayyar, "Sürecin AKP’ye zarar verdiğini" söyledi. Tayyar, “FETÖ hala işbaşında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, Akparti eliyle Akpartinin altı oyuluyor, yazıklar olsun” dedi.

Ardından ikinci bir mesaj atan Tayyar, “Pes ettim, artık yokum” ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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