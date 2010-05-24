Sami Yen'e en yüksek teklif yine Aşçıoğlu'dan

T24 - TOKİ'nin Ali Sami Yen Stadyumu arsasının gelir paylaşımı yöntemi ile satışı ihalesinin birinci aşamasında en yüksek teklifi yine Aşçıoğlu İnşaat verdi.



Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) düzenlenen ihalede Komisyon Başkanı Muhsin Soylu, ihale için 8 firmanın şartname aldığını, ancak iki firmanın teklif sunduğunu bildirdi.



Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. söz konusu arsa için toplam 900 milyon liralık satış hasılatı öngörürken, TOKİ'ye 387 milyon lira arsa payı önerdi. Ayrıca satış hasılatının 900 milyonun üzerine çıkması halinde hasılatın yüzde 43'ü yine TOKİ'ye verilecek.



İhaleye ikinci teklifi veren firma ise Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş. oldu. Firma toplam 249 milyon 217 bin 416 lira satış geliri öngörürken TOKİ'ye 92 milyon 210 bin 92 kuruş arsa satış payı önerdi. Firma satış hasılatının 249,2 milyon liranın üzerine çıkması halinde bunun yüzde 37'si yine TOKİ'ye verilecek.



Komisyon Başkanı Soylu, ihalenin ikinci oturumunun 28 Mayıs 2010 Cuma günü düzenleneceğini belirterek, bu aşamada firmalardan önce sözlü tekliflerinin alınacağını, ardından nihai yazılı tekliflerinin isteneceğini kaydetti. Böylece ihalenin birinci oturumu teknik olarak sona erdi.



Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, ihalenin henüz sonuçlanmadığını belirterek, bir yorum yapmayacaklarını söyledi.



TOKİ'nin Ali Sami Yen Stadyumu'nun arsasının satışı amacıyla 16 Nisan'da düzenlediği açık artırmada da en yüksek teklifi 416 milyon 500 bin lira ile Nurol-Aşçıoğlu Ortak Girişim Grubu vermişti. TOKİ teklifi yetersiz bulduğu için arsa satış ihalesini iptal ederken, gelir paylaşımı yöntemi ile yeniden ihaleye çıkmıştı.







