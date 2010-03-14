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Spor

Sami Yen'de taraftar tribünden aşağı düştü

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maç sonrası Sami Yen'in Kapalı tribününde çıkan kavgada bir taraftar aşağı kata düştü.

14 Mart 2010 02:00

T24 - Turkcell Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçtan sonra Ali Sami Yen'in Kapalı tribününde çıkan kavgada bir taraftar üst kattan aşağı kata düştü.

Turkcell Süper Lig'de Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan ve Sarı-kırmızılı takımın 3-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından Galatasaraylı taraftarların bulunduğu kapalı tribünde kavga çıktı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, kendi arasında kavga ederken, bir taraftar kapalı tribünün üst katından düşerek yaralandı. Yaralanan taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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