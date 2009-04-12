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Spor

Sami Yen'de kapılar açıldı!

12 Nisan 2009 20:24


Turkcell Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar, Ali Sami Yen Stadı'na alınmaya başlandı.

Derbi karşılaşmasının başlamasından saatler öncesinde Ali Sami Yen Stadı çevresinde toplanmaya başlayan taraftalar, saat 15.00 itibariyle tribünlere alınmaya başlanırken, güvenlik güçleri tarafından alınan geniş önlemler de dikkati çekti.

Stat çevresinde oluşturulan kontrol noktalarından arama yapılarak ve biletleri kontrol edilerek taraftarlar alınmaya başlarken, bazı taraftarların kimlik kontrollerinin de yapıldığı görüldü.

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