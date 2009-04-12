Sami Yen'de kapılar açıldı!



Turkcell Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar, Ali Sami Yen Stadı'na alınmaya başlandı.



Derbi karşılaşmasının başlamasından saatler öncesinde Ali Sami Yen Stadı çevresinde toplanmaya başlayan taraftalar, saat 15.00 itibariyle tribünlere alınmaya başlanırken, güvenlik güçleri tarafından alınan geniş önlemler de dikkati çekti.



Stat çevresinde oluşturulan kontrol noktalarından arama yapılarak ve biletleri kontrol edilerek taraftarlar alınmaya başlarken, bazı taraftarların kimlik kontrollerinin de yapıldığı görüldü.



