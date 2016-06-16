Sami Elvan: Bu hükümet döneminde Berkin'i vuranların ceza alacağını düşünmüyorum

Gezi Parkı eylemleri sırasında kafasından gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan 3 yıl önce bugün başından vurulmuştu. 11 Mart 2014'te 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin'in babası Sami Elvan, "Bu hükümetin olduğu dönemde bizim çocuğumuzu vuranların ceza alacağını düşünmüyorum" dedi. "Bizim onlarla da işimiz yok, onlar tetikçi bize göre" diyen Baba Elvan, "Şu anki Cumhurbaşkanı dönemin Başbakanıydı, kendisi demişti ki o zaman, 'Emri ben verdim, benim polisim de destan yazdı.' Biz de diyoruz ki emir verenler yargılanmalı. Onun yakasına düşeceğiz, başka şansımız yok. Bugün olmazsa yarın, bu hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Deutsche Welle Türkçe'den Başak Özay'ın sorularını yanıtlayan (16 Haziran 2016) Sami Elvan'ın açıklamaları şöyle:

Berkin’in vurulmasının üzerinden 3 yıl geçti, aile olarak neler hissediyorsunuz?

Aile olarak aynı ilk günkü gibiyiz, acı hiç dinmiyor. Bir de bunun üstüne hukuksuzluk eklenince daha çok sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz, hukuk alanında mücadelemizi devam ettiriyoruz. Hayat devam ediyor bizim için.

Dava sürecinde şimdiye kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi. Avukatınız “soruşturmanın zamanaşımı ve cezasızlık” kıskacında olduğunu belirtiyor. Bu konudaki düşünceleriniz neler?

Bizler bu Gezi olaylarında mahkemeleri takip ettik aile olarak. Görüyoruz ki bu mahkemelerde tamamen hükümet yanlısı kararlar alınıyor, vuranlar hiç ceza almadan dışarı çıkarılıyor. Ama kendilerine hakaret saydıkları en küçük cümlelerde dahi insanları içeri tıkıyorlar sadece gözdağı vermek adına. Bu hükümetin olduğu dönemde bizim çocuğumuzu vuranların ceza alacağını düşünmüyorum. Bizim onlarla da işimiz yok, onlar tetikçi bize göre. Şu anki Cumhurbaşkanı dönemin Başbakanıydı, kendisi demişti ki o zaman, “Emri ben verdim, benim polisim de destan yazdı”. Biz de diyoruz ki emir verenler yargılanmalı. Onun yakasına düşeceğiz, başka şansımız yok. Bugün olmazsa yarın, bu hukuki mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz.

Berkin Elvan, Gezi eylemlerinin en genç kurbanıydı. 269 gün komada kalan Berkin'in ölümü geniş kesimlerde büyük bir tepki uyandırdı. Siz diğer Gezi Aileleri ile birlikte hak mücadelenizi sürdürüyorsunuz, bu mücadelede hala aynı desteği görüyor musunuz? Yoksa yalnız bırakıldığınız hissi mi ağır basıyor?

Yalnız değiliz, bunu kesinlikle biliyorum. Sadece Gezi Aileleri değil, Güneydoğu'daki yaşanan şiddetin ve patlamaların, IŞİD'den kaynaklanan patlamaların sonucunda kaybettiğimiz insanlarla da birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. İleride de bu hukuk mücadelesini birlikte yürüteceğiz. Öyle bir projemiz var. Berkin Elvan'ın babası olarak bizim yürüttüğümüz mücadele sadece Berkin mücadelesi değil aslında, Türkiye'deki bütün çocukların, bütün insanların mücadelesi. Umarım bunu başarırız.

Mücadelenizi sürdüreceğinizi söylediniz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gitmeyi düşünüyor musunuz?

Tabii ki… Ama Türkiye'deki hukuki sürecimiz sonlanmadı. Ama tabii ki burada etkin soruşturma yürütülmediğini biliyoruz. Avukatlarımız Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklardı. Dosyada ufak ufak gelişmeler var ama gelişmeler olsa bile, aslında açık açık her şey belli. Bilinçli bir şekilde iktidarın baskısıyla dosyalar hasıraltı ediliyor. Umarım en kısa zamanda bu hukuk mücadelesi sadece bizim adımıza değil, bütün Türkiyemiz adına gerçekleşir.

Sizce Berkin'in Türkiye'ye verdiği en büyük mesaj neydi?

Berkin vurulduğu esnada, hastaneye gittiğinde hayatını kaybetmişti. Doktorların mücadelesi sonucu Berkin 52 dakika sonra hayata döndü tekrar. Bizi duyuyordu, 269 gün orada yaşam mücadelesi verdi. Türkiye'ye verdiği mesaj şuydu, “Ben burada ölü bedenimle sizlere güç olmaya çalışıyorum, sizler de aklınızı başınıza alın” mesajı verdi. Ayrıca kendisini kaybettiğimiz gün de zaten halk da onu yalnız bırakmadı. Küçük bedeniyle Türkiye'ye büyük umutlar verdi. Türkiye'de barış, kardeşlik ve huzur olsun istiyoruz. Berkin de bu mesajı verdi… Umarım ülkemize barışın kardeşliğin huzurun geldiği, kimsenin kimseye dokunmadığı, herkesin özgürce yaşadığı bir ülke haline geliriz. Hiçbir çocuğun katledilmesini istemeyiz, umarım öyle olur.

"Ben anneydim, beni sen eksik ettin, çocuğumu elimden alarak..."

Berkin Elvan'ın anmasında konuşan anne Gülsüm "Elvan Evet ben anne oldum, beni sen eksik ettin! Çocuk doğur diyor, taze kana mı ihtiyacın var?" dedi.