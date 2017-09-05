Samet Aybaba'dan yabancı yorumu: Söylediklerimizle ansiklopedi yapılır

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Türk futbolundaki yabancı sayısı ile tartışmalarıyla ilgili, \"Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu söylediklerimizle ansiklopedi yapılır. Sonu kötü bir yere gelince akıllarına geldi\" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular açma-germe ve 5\'e 2 yan top çalışması yaptı. Kırmızı beyazlılar antrenmanı taktik idmanla sona erdirdi. Bugünkü antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan John Boye, Carl Medjani ve Elderson Uwa Echiejile katılmadı.

\'KENDİ SAHAMIZDA İSTEKLİ VE COŞKULUYUZ\'

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, Kayserispor\'u analiz ettiklerini ve çalışmalarını o yönde yaptıklarını söyledi. Aybaba, \"Dengeli oynadığımız, bazı şeyleri iyi yaptığımız bir Galatasaray maçı. Küçük küçük hatalar yaptık, bireysel hatalar yaptık maçı kaybettik. Onun üzerine çalışmalarımızı geliştirmeye çalıştık. Kayserispor gerçekten tempolu, coşkulu oynayan bir takım. Maçlarını izledik bakıyoruz analiz ediyoruz. Bizde özellikle kendi sahamızda coşkulu ve istekli oynayan, taraftarımızın da desteği ile bir takım şeyleri yukarı taşıyan bir takımız. İç sahada mümkün olduğu kadar çok maç kazanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz iyi. Bazı oyuncularımız milli maçlarda. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular var onlar katılacak. Çok kısa sürede de olsa onların adaptasyonunu sağlayıp kadronun içine sokmaya çalışacağız\" dedi.

\'2 OYUNCUYLA TRANSFERİ KAPATACAĞIZ\'

Bir oyuncuyla büyük oranda anlaştıklarını ve oyuncunun milli takım kampında olduğunu ifade eden Aybaba onun dışında bir futbolcu daha alarak transferi kapatacaklarını söyledi. Aybaba, \"Medjani milli takımda onun dışında büyük bir ihtimalle orta sahaya bir transferimiz daha gerçekleşti. O da milli takım kampında. Zor oluyor onların buraya gelmesi. O nedenle oyuncu buraya gelince açıklayacağız. Bir transfer daha yapıp transferi kapatacağız. Bazı oyuncularımızın da kendi istekleri var, oynama isteği var. Bizim de o oyuncuların gidip bir yerde oynama isteğine karşı olumlu bakışımız var. O nedenle de bazı arkadaşlarla da yollarımızı ayıracağız\" ifadelerini kullandı.

\'SÖYLEDİKLERİMİZDEN ANSİKLOPEDİ OLUR\'

Bir gazetecinin son günlerde Türk futbolundaki yabancı sayısı ile ilgili tartışmaları sorması üzerine ise Aybaba, \"Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Bu söylediklerimizle ansiklopedi yapılır. Anlattık, söyledik \'böyle olmaz\' diye \'yapmayın\' dedik. \'Türk futbolu şuraya gidiyor\' dedik. Sadece yabancı sayısı ile değil alt yapılara verilmeyen değerle, tesisleşmedeki eksikliklerle, eğitimcilerin doğru eğitilmemesi ile ilgili biz bunları yıllardır söylüyoruz. Ama yönetenler maalesef bu bölümü ile ilgili değiller. Sonu kötü bir yere gelindiğinde akıllarına geldi, keşke bizi dinleselerdi diyoruz\" dedi.

KENDİ SAHAMIZDA FARKLI OYNUYORUZ

Demir Grup Sivasspor\'un defans oyuncusu Ziya Erdal da puan olarak lige iyi başlayamadıklarını ancak her geçen gün daha iyi oynadıklarını söyledi. Erdal, \"Lige iyi başlayamadık. Kendi sahamızda farklı oynayan bir takımız. Taraftarlarımızla bütünleşerek iyi maçlar çıkartıyoruz. Kayseri maçı zor maç olacak ama zoru kolaya çevirecek bizleriz. Bugün itibari ile çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu galip gelmek istiyoruz. İnşallah taraftarımız da yanımız da olur\" dedi.

Brezilyalı futbolcu Leandro Barrios ise \"Bu hafta yoğun bir çalışma yapacağız. Maçımıza odaklanacağız, konsantre olacağız. Kayserispor maçından 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor ile Kayserispor arasında büyük bir rekabet olduğunu biliyorum. Üç puanı almak için elimizden geleni yapacağız. İnanıyorum ki kazanacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman

-Samet Aybaba açıklamalar

-Ziya Erdal açıklamalar

-Leandro açıklamalar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, (DHA)