Samet Aybaba'dan Beşiktaş Başkanı'na tazminat davası

Beşiktaş eski teknik direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yaptığı bir açıklamada Dentinho, Gökhan Süzen ve Sinan Kurumuş transferlerinde kendisini komisyonculukla suçladığını öne sürerek 100 bin liralık tazminat talebiyle dava açtı.

Özge Eğrikar'ın Hürriyet'teki haberine göre, Aybaba, Orman’ın “Üç oyuncu nasıl transfer edildi? Bunları bana kamuoyu önünde söyletmesin. Açıklarsam insan içine çıkamaz” diyerek Sinan Kurumuş, Dentinho ve Gökhan Süzen transferlerinde kendisini komisyoncu gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Transferlerde menfaat temin ettiği şeklinde suçlanarak iftira atıldığını ve küçük düşürüldüğünü savunan Aybaba, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Aybaba adına dava başvurusunu avukatı Şükrü Sedat Vargılı gerçekleştirdi.

Maliyete göre transfer

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Bir gazetede 22 Mayıs 2013’te yer alan ‘Alacaklarımdan vazgeçmem’ başlıklı haberde, 2. başkan Ahmet Nur Çebi’yle arasında yaşanan gerginliği duyan Orman’ın Aybaba’ya sert sözlerle çıkıştığı anlatılıyordu. Orman, “Bu üç oyuncu nasıl transfer edildi? Bunları bana kamuoyu önünde söyletmesin. Açıklarsam insan içine çıkamaz” diyerek Aybaba’yı eleştirdi. Bu futbolcuların alınmasını Samet Aybaba istedi, ancak kaliteye göre değil maliyete göre transfer yapıldı.”

'Komisyoncu gibi gösterildim'

Aybaba, dilekçesinde komisyoncu gibi gösterilmeye çalışıldığını yazıp, “Kamuoyunda gramer anlamı itibarı ile yapılan transferlerde komisyoncu gibi ve anılan transferlerde menfaat temin ettiğim şeklinde suçlandım. Sözleşmeden kaynaklanan alacaklarımdan vazgeçtim. Ama bana layık görülen karalama, menfaat teminiyle suçlanma oldu, kamuoyu önünde küçük düşürüldüm” dedi.