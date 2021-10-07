Samet Aybaba'dan Balotelli açıklaması: Söylenildiği gibi onu dünya yıldızıyken değil, İtalya 2. Lig takımındayken aldık

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Samet Aybaba, Mario Balotelli ile ilgili konuştu, "Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık" dedi.

Adana Demirspor'u geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba, ligin başlarında alınan kötü sonuçlar üzerine görevden alınmıştı. Özellikle Belhanda ve Balotelli ile arasının kötü olduğu konuşulan Samet Aybaba sessizliğini bozdu.

Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan Aybaba, "Bunu aramızda biraz tartıştık. Onun alışkanlıklarından dolayı diyelim. Hayata bakışı, yaşadığı ortam, büyüme şekli diyelim orada biraz sıkıntılı bir süreç yaşamış. O futbola yansımış, çeşitli teknik adamlarla yaşadığı sorunlar var. Sonuçta İtalya 2. Lig takımından aldık biz onu. Söylenildiği gibi dünya yıldızı durumunda almadık. Şimdi böyle olunca başka bir yere kendisini konumlandırmaya çalışıyor ama öyle değil. Emek vererek, çalışarak, işini iyi yaparak oraya gelmesi lazım" dedi.

"Robinho örneğini verdim"

"Kendisiyle konuştuğumda ona Robinho örneğini vermiştim" diyen tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı,,:

"Sivas'ı çalıştırırken Robinho geldi bize; bir maçta 42 dakika ısındı Robinho. Yeni gelmişti daha, tam hazır değildi. İkinci yarı onu ısınmaya gönderdim, 42 dakika ısındı. Sonrasında 88'de ya da 89'da oyuna girdi. 2-1 yendik o maçta. Soyunma odasında maçın hatıra fotoğrafı var, en çok sevinen Robinho'ydu. Dünya yıldızı böyle oluyor, karakter çok önemli. Balotelli'yle aramda kişisel hiçbir sorunum olmadı. Başka birinin ben oyun karakterini eleştiririm, kişisel karakteriyle ilgili veya oyuncunun kişisel kaprisleriyle ilgili hiçbir şey yapmam. Bu benim işimle ilgili zaten, ben ondan en iyi performansı nasıl alırımı düşünürüm."