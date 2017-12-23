Samet Aybaba: Beşiktaş’ın yedekleri ısınırken milli takım gibiydi

Samet Aybaba, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından, ‘’Duran toplara iyi çalıştık. Önce Quaresma'yı durdurmak ve gelen toplara çözüm aradık. İyi mücadele, oyuncularım gerçekten iyi mücadele ettiler’’ diye konuştu.

Aybaba’nın maç sonu beIN Sports’a yaptığı açıklama şöyle:

Duran toplara iyi çalıştık. Önce Quaresma'yı durdurmak ve gelen toplara çözüm aradık. İyi mücadele, oyuncularım gerçekten iyi mücadele ettiler. Bu maçlarda oyunu kontrol edemezsiniz. Bu galibiyet bizi inanılmaz ileri attı. Karşı takımın yedekleri ısınmaya giderken milli takım gibiydi. Seyredenlere keyif veren bir takım olmak istiyoruz. Sezon başında, 'İlk 10'a girmeyi düşünüyoruz.' demiştim. Geçen gün bir gazeteci, 'Hocam neden ilk 3 değil?' dedi. Ben de, 'İlk 10 içerisinde 3-4 var.' dedim. Biraz hadddimizi de bilmemiz lazım. Yeni oyuncularla takviye gelirse üst taraflar neden olmasın?