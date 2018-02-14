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Spor

Samet Aybaba: "Osmanlı maçı, en zor maçlarımızdan birisi"

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu hafta kendi sahalarında oynayacaklar Osmanlıspor maçının kendileri için en zor maçlardan birisi olduğunu ifade ederek "Bizim için en zor maçlardan birisi

14 Şubat 2018 17:54

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu hafta kendi sahalarında oynayacaklar Osmanlıspor maçının kendileri için en zor maçlardan birisi olduğunu ifade ederek \"Bizim için en zor maçlardan birisi. Oyuna iyi konsantre olmamız lazım\" dedi.
Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında kendi evlerinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. 
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmana Kayserispor maçında sakatlanan Kone katılmadı. 
Çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, Kayseri deplasmanında taraftarların kendileri inanılmaz desteklediğini ifade ederek, \"Kayseri\'de inanılmaz bir destek vardı. Kendilerine Kayseri için teşekkür ediyor, aynı şekilde bu maçta da bizi desteklemelerini bekliyoruz\" dedi. 
Geçen hafta deplasmanda Kayserispor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada oyun anlayışlarını geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Aybaba, \"Futbol bu, galip de gelebilirdik. Sahada bazı şeyleri iyi geliştirdiğinizde, bir şeyleri iyi yaptığınızda daha farklı olsun bekliyorsunuz ama olsun bizim oyuncularımız bir şeyleri doğru yapmayı öğrendi\" dedi. 
Bu hafta oynayacakları Osmanlıspor maçına da değinen Aybaba \"Bazı takımlar zaman zaman ligde zorluk yaşıyor. O takımlardan biri de Osmanlıspor. Bizim için en zor maçlardan birisi. Oyuna iyi konsantre olmamız lazım. Az önce de söylediğim gibi geliştirdiğimiz şeyleri en üst seviyeye çıkartmamız lazım. Bu maçı kazanarak, yukarıdaki takımlardan biri olmayı hedefliyoruz\" diye konuştu. 
Kayserispor maçının 42\'nci dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Arouna Kone\'nin cuma gününe kadar kontrollü olarak çalışacağını belirten Aybaba, oyucunun son durumuna maç günü bakacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Samet Aybaba\'nın açıklama
-Antrenman görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

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