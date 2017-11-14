Samet Aybaba: "Fenerbahçe değerli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip"

İRFAN ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) -

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe\'nin eksikleri ve sakatları olmasına rağmen birbirinden değerli oyunculardan kurulu kadroya sahip olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 12\'nci hafta maçında hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kendi tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleştirilen antrenman yenileme çalışması ile başladı. Ardından futbolcular yarı sahada çift kale maça yaparak antrenmanı tamamladı. İdman süresince futbolcuların neşeli oldukları gözlendi. Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Carl Medjani, Delvin N\'Dinga ile Thievy Bifouma katılmadı.

SAMET AYBABA: \'\'FENERBAHÇE, DEĞERLİ BİR KADROYA SAHİP\'\'

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe\'nin değerli bir kadroya sahip olduğunu söyleyerek, \"İyi çalışmaya başladık. Hazırlanıyoruz. Her ne kadar medyada Fenerbahçe\'nin eksikleri, sakatları var diye gündem oluşturuyor olsa da hepsi birbirinden değerli oyunculardan kurulu bir kadro. Son iki maçta da bana göre doksandan sonra yedikleri goller var. Oyunun belirli bölümlerinde iyi oynayan bir takım. Biz rakibimize saygı duyuyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Biz de dört beş haftadır iyi işler yapmaya başladık. Yaptığımız iyi şeyler skora da yansıdı, sahaya da yansıdı. O nedenle biz daha coşkulu daha istekli, kendi istediklerimizi düşündüklerimizi sahaya yansıtan bir maç olsun diye beklenti içindeyiz. Arkadaşlar da bu beklenti içerisinde. Biz çıkıp bu maçı kendi lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız\" dedi.

HAKAN BİLGİÇ: \"FENERBAHÇE MAÇİ ÖNEMLİ\"

Demir Grup Sivasspor\'un defans oyuncularından Hakan Bilgiç ise önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, \"Sezona iyi başladık. İyi bir konumdayız. 4-5 haftadır iyi skorlar alıyoruz. Takım da birbirini tanımaya başladı. Birlik beraberliğimiz daha iyi. Hocalarımızla iyi anlaşıyoruz. Taraftarlarımızla güzel bir birlik beraberlik içerisindeyiz, bize iyi destek oluyorlar. Bu hafta Fenerbahçe maçı var. Önemli bir maç. Bizim iyi gidişatımızı devam ettirmek için iyi bir sonuç almayı düşünüyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Milli Takım arası bu maça iyi hazırlanmak için bize iyi geldi. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz oradan\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Samet Aybaba\'nın açıklamaları

-Hakan Bilgiç\'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)