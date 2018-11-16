Samet Aybaba: "Büyük bir futbol şehrine yakışan oyun oynamak zorundayız"

\"Milli takımın başında kim olursa olsun destek vermek zorundayız\"

\"Şikayetçi olduğumuz tek şey bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bunların puana yansımaması\"

\"Bursa savunan, ne yaptığını bilmeyen bir tane gidince de gol atıp üç puanı alıp mutlu olan bir yer olmaz. Büyük bir futbol şehrine yakışan bir oyun oynamak zorundayız\"

\"Jires’te bu işi yapabilecek ne gayret var ne istek var hiçbir şey yok\"

\"Kasımpaşa maçında 2-1 geriye düştükten sonra işimizin zor olduğunu anladım. Çünkü bitirici oyuncumuz hemen hemen yok gibi. Biz geriye düşmemeliyiz\"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, milli takım ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği kahvaltı organizasyonuna katılan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımı\'nın kadrosuna Ertuğrul Ersoy, Aytaç Kara ve Okan Kocuk’un dahil edilmesinden ötürü mutluluk duyduğunu belirten Aybaba, \"21 yaşında kaptanımız milli takımda, 23 yaşındaki kalecimiz milli takımda. Aytaç da milli takıma katıldı, o da mesafe kat etti. Bunlar çok keyifli şeyler, keşke sayı daha da artsa. İnanılmaz keyif verici bir şey. Diğer arkadaşlarımızın da şevki ve isteği artıyor. Aytaç çok iyi bir oyuncudur, karakterlidir ben ona takılırım hep, arkadaşlara diyorum Aytaç bile milli takıma gitti siz hala ne duruyorsunuz diye. Onun için çok mutluyum. Yeni keşifler yapmak zorundayız, artık yeni bir oluşum var milli takımda. Milli takımın başında kim olursa olsun destek vermek zorundayız. İnşallah iyi gider. Bizim oyuncularımız da orada işini iyi yapar. Hem futbolumuz hem de milli takımımız gelişir\" dedi.

\"OYUNCULARIMIZIN ÇOĞUNUN YURTDIŞINDA OLMASINI İSTİYORUM\"

Bursa\'daki oyuncu kalitesinin yüksek olduğuna işaret eden Aybaba, \"Fiziksel anlamda, mental anlamda da yüksek. Vakıfköy’de sistemi geliştirebilirsek sayı daha da artar.Ben oyuncularımızın çoğunun yurtdışında olmasını istiyorum. İçeride sıkıştılar, yurtdışına gitsin orada oynasınlar. Bu yetenek şehrin içerisinde var. Eğer doğru kullanılırsa bu rakamlardan daha yükseğini düşünüyorum ben\" diye konuştu.

Ümit Milli Takım’a Bursasporlu hiçbir oyuncunun dahil edilmemesi ile ilgili ise deneyimli çalıştırıcı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ile görüştüğüne işaret ederek bilgi aldığını söyledi.

\"BİZ BURSA\'YA YAKIŞAN BİR TAKIM OLALIM DEMESEYDİK BELKİ 4-5 PUANIMIZ DAHA OLURDU\"

Takımın son durumuna ilişkin de düşüncelerini paylaşan deneyimli çalıştırıcı, \"Bizim şu anda şikayetçi olduğumuz tek şey bir şeyleri doğru yapmaya çalışırken bunların puana yansımaması. Sabah akşam keşke diyoruz puana da yansısaydı. Şimdi çok daha farklı şeyler konuşuyor olurduk ama bunu geliştirmek zorundayız. İlk 10 içerisinde bulunalım istiyoruz. Bursa\'da şunu yapamazsınız; Bursa savunan, ne yaptığını bilmeyen bir tane gidince de gol atıp üç puanı alıp mutlu olan bir yer olmaz. Onun için biz puan anlamında gelişirken, futbol anlamında da gelişmek zorundayız. Büyük bir futbol şehrine yakışan bir oyun oynamak zorundayız. Sıkıntılarımızın çoğu buradan kaynaklanıyor. Çünkü oyuncularımızın bazıları buna yetmiyor. Eğer biz böyle bir futbol şehrine yakışan bir takım olalım demeseydik belki 4-5 puanımız daha olabilirdi\" ifadelerini kullandı.

\"BURSASPOR\'UN DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKIŞI FUTBOL İLE OLUR\"

\"Bursaspor’un şu an düştüğü yerden çıkışı ancak futbol ile olur\" diyen Aybaba, ayrıca \"Futbolunu geliştirerek, daha iyi oynayarak, daha çok pozisyona girerek daha coşkulu oynayarak. Diğer takımları görüyorsunuz bazı maçları seyrettiğinizde pozisyona dahi girmeden maç kazanıyorlar. Bu da sadece futboldan zaman çalar. İstikrarlı bir futbol kalitesini ortaya koymak için, buna ayak uydurmak için önce futbol önemli. Benim planladığım şey bu. İstekli, coşkulu tek düşüncesi futbol olan istekli bir kadro. Oyuncularımdan bu konuda çok mutluyum. İstediklerimizi yapıyorlar. Hepiniz biliyorsunuz, sınırı ne kadar ne kadar yapabilirler. Maçlardan sonra üzülüyoruz tabii ki niye olmadı diye, birkaç gün sonra özeleştirimizi yaptığımızda neden olmadığını anlıyoruz\" açıklamasını yaptı.

\"DEVRE ARASI TRANSFERİNİ TAMAMEN İÇE YÖNELİK PLANLAMAK LAZIM\"

Hücum hattının sorulması üzerine Sakho ve Stancu’nun sakatlığının bulunduğunu söyleyen Aybaba, \"Elimizdeki mevcut oyuncularımızla mücadele edeceğiz. Sakho ve Stancu sakat, Umut var. Başka oyuncular var, onları düşünüyoruz. Yapmaya çalışacağız ama zor biraz. Sakho geldiğinde çok iyi performansla başlamıştı, sonra düştü. Belli bir işi yapmaya geldiniz, iyi başladınız, bence bu artarak devam etmeli. Sezon başında doğru takımı yapsak, keşke devre arası transfer yapmasak. Onu sadece yurt içerisindeki gelişen oyuncularda kullansak. Benim en çok mutlu olduğum şeylerden bir tanesi de Boluspor’dan gelen Umut’un duruşu ve katkısıyla Süper Lig oyuncusu gibi oldu. Puan sıralamasındaki yerimiz dışında herşey çok iyi gidiyor. Arkadaşlıkları çok iyi, birbirlerini destekliyor. Umut gibi oyuncularımızı ligin altından bulabilsek, onları geliştirebilsek. Onları kapabilmek daha kolay. Bizi anlayıp, işin içerisine girebiliyor. Devre arası transferi tamamen içe yönelik planlamak lazım\" dedi.

\"HATALAR DA YAPABİLİYORUZ\"

Takıma ve kendisine yönelik eleştirilere dair de konuşan Aybaba, \"Biz futbol adamıyız, iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz iyi şeyler yapmaya çalışırken hatalar da yapabiliyoruz. Önemli olan çabuk toparlayabilmek. Futbol adına hep bir şeyleri geliştirmek adına çabalıyoruz. Futbolcularımız da sevgiyi, saygıyı, iletişimi gördüğünde daha keyifli oynuyorlar. Zaten futbol takımları böyle olmazsa kenetlenemez. Sonuçta ne olursa olsun birlikte hareket etmediğin sürece takım olma unvanını kazanamazsın. Tabii bazı oyuncularımızı anlayamıyoruz.Bazı oyuncularımızla birebir konuşuyorum, aileleri ile konuşuyorum çünkü futbola kazandırmak istiyoruz. Sonra arkaya baktığımızda neyi doğru neyi yanlış yaptık bakıyoruz, özeleştiri yapmadığınız zaman zaten belli bir yerde duramayız\" şeklinde konuştu.

\"JIRES\'TE BU İŞİ YAPABİLECEK NE GAYRET VAR, NE İSTEK\"

Devre arasında takımdan gönderilmesi planlanan Jires Kembo’ya ilişkin de değerlerndirmelerde bulunan Aybaba, \"Bir kere şöyle bir şey var, teknik direktör hiçbir oyuncu ile farklı bir diyaloğa girmez. Jires’te bu işi yapabilecek ne gayret var ne istek var hiçbir şey yok. 20-25 gündür de bizimle çıkmıyor, sakatlığım var diyor. Antrenmana çıkmayan oyuncuyu siz oynatır mısınız? Jires’in sorunları var, 4-5 kez karşılıklı oturup konuştuk. Bunu geliştir hiç olmazsa işine saygın olsun dedik. Eğer onun içinde bu işi yapacağım hissi olsaydı biz onun üzerine giderdik. İşini yapanı biz çok severiz. İşini yapmayanı eleştiririz. Onunla çok uğraştım, en azından oyununun belli bir bölümünde, yetenekli bir oyuncu” diyerek, şöyle devam etti: \"Mesela Kasımpaşa maçında 2-1 geriye düştükten sonra işimizin zor olduğunu anladım. Çünkü bitirici oyuncumuz hemen hemen yok gibi. Biz geriye düşmemeliyiz. Düşersek bu sıkıntıyı yaşarız. Doğal olarak seyirci baskısı var, biz buralarda zorlanıyoruz biraz. Mesela o türde bir oyuncu girer bir şey yapar, beklersiniz bir şeyler yapacak diye. Onun için bizimle diyaloğa girmesi lazım, sahada işini yapması lazım. ama onda hiçbiri yok. Herhealde zamanı geçireyim diyor. Ocak’a kadar ödemelerinle ilgili anlaşma yap kulüple sonra git hayatını doğru düzgün planla diyoruz hiçbir şeye yaklaşmıyor.\"

Samet Aybaba’nın açıklamalarının ardından TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Aybaba’ya plaket takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Samet Aybaba açıklamalar

-Organizasyondan detaylar

-Plaket takdimi

(FOTOĞRAFLI)