Şam'dan BM'nin 'Halep'i muhalifler yönetsin' önerisine ret

Suriye yönetimi, Birleşmiş Milletler'in, Doğu Halep'in yönetiminin cihatçı savaşçıların kentten ayrılması karşılığında muhaliflere bırakılmasını öngören planını reddetti.

Pazar günü BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile görüşen Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, bu önerinin 'ulusal egemenliğin ihlali' anlamına geldiğini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Pazar günü, isyancılar tarafından Halep'in hükümet kontrolündeki batı bölümüne atılan bombalar nedeniyle sekiz çocuğun öldüğünü bildirdi.

SANA, saldırıda bir öğretmenin de öldüğünü, en az 32 kişininse yaralandığını belirtti.

Muhaliflerse, Halep'in doğusunda atılan varil bombası nedeniyle bir ailenin altı üyesinin öldüğünü söyledi.

Yerel doktorlar bombada klorin gazı bulunduğunu iddia etti. Londra merkezli, Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) bombada klorin kullanıldığını iddiasının doğruluğunu teyit edemediğini belirtti.

De Mistura, Muallim'le görüşmesinde, Halep'in doğusuna cihatçı savaşçıların kentten ayrılması karşılığında bir özerlik verilmesini önerdi.

Muallim ise, 'devletin kurumlarının tüm kentte yeniden işler hale getirilmesi gerektiğini, bunun bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu' söyledi.

Muallim, "Halkımızdan yaklaşık 275 bin kişiyi 6000 ya da 7000 silahlı insana esir olarak bırakmak kabul edilemez. Dünyanın hiçbir yerinde bunu kabul edecek bir yönetim yoktur" dedi.

De Mistura, geçen hafta içinde Suriye yönetiminin Halep'te, muhaliflerle bir siyasi anlaşmaya varılmaması durumunda, 'bir pirüs zaferi' peşine düşeceğini belirtmişti.

SOHR'ye göre, üç haftalık ara ardından Salı günü yeniden başlayan bombardımanda en az 130 kişi öldü.