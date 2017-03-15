Şam'daki Adalet Sarayı'nda intihar saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'daki ana mahkeme binasını hedef alan intihar saldırısında en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devlet televizyonu, merkezde yer alan Adalet Sarayı'nın içine girmeye çalışan intihar bombacısının polis tarafından durdurulunca, içeriye koşarak kendisini havaya uçurduğunu bildirdi.

Olay sırasında binada olan bir avukat AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Çok korktuk, çünkü patlama sesi çok yüksekti" dedi.

İsmini vermek istemeyen avukat "En üst kattaki kütüphaneye sığındık. Çok kanlıydı" ifadelerini kullandı.

Olay yerindeki bir AFP haber ajansı muhabiri binanın dışında ambulanslar ve itfaiye araçlarının olduğunu bildirdi.

Saldırı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı gösterilerin başladığı 15 Mart'ın altıncı yıl dönümünde meydana geldi.

Hamidiye bölgesindeki binada hem kişisel davalara bakılan dini mahkemenin, hem de ceza mahkemesinin bulunduğu belirtiliyor.

Suriye'deki iç savaşta bugüne dek 320 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 11 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.