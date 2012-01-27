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Dünya

Şam'da patlamalar AMMAN (A.A)

27 Ocak 2012 17:02

-Şam'da patlamalar AMMAN (A.A) - 27.01.2012 - Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli bir patlamanın meydana geldi. Suriye Genel Devrim Konseyi, Şam'ın Duma semtinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini kaydederek, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Başkent Şam'ın Duma bölgesi iki gün önce şiddetli operasyonlara ve çatışmalara sahne olmuştu.  Patlama Şam'ın birçok bölgesinde işitildi. Aynı sıralarda Katana mahallesinde de şiddetli iki patlama meydana geldiği bildirildi. Bunun yanı sıra aktivistler, Suriye'nin sanayi ve ticaret kenti olan Halep'teki Merce semtnde, güvenlik güçlerinin gösteriye müdahale etmesi sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla göstericinin yaralandığını belirtti.

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