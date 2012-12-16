Şam'da mülteci kampı vuruldu: 25 ölü

Suriye'de orduya ait savaş uçakları, başkent Şam'da ilk kez Filistin mülteci kampını vurdu. Saldırıda en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, Filistinli mültecilerin yaşadığı Yarmuk mülteci kampına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

En az iki roketin düştüğü mülteci kampında, bir caminin isabet almasıyla can kaybının meydana geldiği ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Ölenlerin, şiddet olaylarından kaçan ve buraya sığınanlar olduğu ifade ediliyor.

Suriye savaş uçaklarının Şam'ın güneyinde, muhaliflerle hükümet güçlerinin çatışmalarına sahne olan bazı bölgeleri de vurduğu belirtiliyor.

Yarmuk mülteci kampı, hükümet güçlerinin muhaliflerin Şam'a girmelerini engellemek için savaştıkları bölgenin yakınlarında bulunuyor.

Suriyeli muhalifler içinde yeralan İslamcı bir grupsa, Halep kentinde askeri üssün kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. (ntvmsnbc.com)

Bu, bir hafta içinde Suriyeli muhaliflerin Halep'te ele geçirdikleri ikinci askeri tesis oldu.