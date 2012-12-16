T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şam'da mülteci kampı vuruldu: 25 ölü

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, Filistinli mültecilerin yaşadığı Yarmuk mülteci kampına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

16 Aralık 2012 17:49

Suriye'de orduya ait savaş uçakları, başkent Şam'da ilk kez Filistin mülteci kampını vurdu. Saldırıda en az 25 kişinin öldüğü belirtildi.

Suriyeli muhalifler, Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının, Filistinli mültecilerin yaşadığı Yarmuk mülteci kampına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

En az iki roketin düştüğü mülteci kampında, bir caminin isabet almasıyla can kaybının meydana geldiği ve en az 25 kişinin hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Ölenlerin, şiddet olaylarından kaçan ve buraya sığınanlar olduğu ifade ediliyor.

Suriye savaş uçaklarının Şam'ın güneyinde, muhaliflerle hükümet güçlerinin çatışmalarına sahne olan bazı bölgeleri de vurduğu belirtiliyor.

Yarmuk mülteci kampı, hükümet güçlerinin muhaliflerin Şam'a girmelerini engellemek için savaştıkları bölgenin yakınlarında bulunuyor.

Suriyeli muhalifler içinde yeralan İslamcı bir grupsa, Halep kentinde askeri üssün kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. (ntvmsnbc.com)

Bu, bir hafta içinde Suriyeli muhaliflerin Halep'te ele geçirdikleri ikinci askeri tesis oldu.

ETİKETLER

mültecisuriyeşamsavaş uıçaklarıvurduöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24