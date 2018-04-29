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BBC Türkçe

Şam'da intihar saldırısı: En az 8 kişi öldü

Suriye'nin başkentinde bombalı araçla düzenlendiği belirtilen intihar saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke medyasında yer alan haberlerde, bombalı saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen üç aracın emniyet güçlerinin takibinde olduğu bild

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı araçla düzenlendiği belirtilen intihar saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, bombalı saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen üç aracın emniyet güçlerinin takibinde olduğu bildiriliyordu.

Devlete bağlı Sana haber ajansı, diğer iki aracın emniyet birimlerince "imha edildiğini" duyurdu.

Üçüncü aracın ise, kentin doğusundaki Tahrir meydanında, etrafı sarılıyken aracı infilak ettirdiği belirtiliyor.

Patlamada en az 12 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Devlet televizyonu, saldırganların, Ramazan bayramı sonrası ilk iş gününde kalabalık yerleri bombalama hazırlığında olduğunu duyurdu.

Sana haber ajansı, Tahrir meydanındaki patlamada ölenler arasında sivillerin de bulunduğunu bildirdi.

AFP haber ajansına konuşan bölge halkından bir kişi, yerel saatle Sabah 06:00 sıralarında önce silah sesleri duyduğunu ardından da bir patlama yaşandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan ve 6 yıldır devam eden iç savaşta 300 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'in rakamlarına göre bu zaman zarfında 5 milyondan fazla insan ülkeyi terk etti.

Suriye'nin başkenti Şam'da son intihar saldırısı Mart ayında yaşanmış, bu olayda 31 kişi hayatını kaybetmişti.

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