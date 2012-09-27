Şam'da Genelkurmay karargâhına saldırı

Suriyeli isyancılar bir kez daha başkent Şam’ın kalbini hedef alan saldırılar düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı karargâhına yönelen saldırılarda resmi açıklamalara göre dört muhafız öldü, 14 kişi yaralandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ordu kaynaklarına göre militanlar Emevi Meydanı'ndaki karargâha yerel saatle 07:00 civarında otomobillerle intihar saldırıları düzenledi.

Patlamaların etkisiyle 1 kilometre uzaktaki binaların sarsıldığı bildiriliyor.

Patlamalar sonucunda genelkurmayın ana binası alev alırken, isyancılar karargâha saldırmaya başladı.

Çatışmalar yüzünden Şam'da silah seslerinin saatlerce dinmediği kaydediliyor.

Suriye devlet televizyonu "terörist güçlerin" karargâhın içinde ve çevre sokaklarda ateş açtığını, güvenlik güçlerinin de onlara yanıt verdiğini belirtti.

Saldırının yapıldığı, kentin en işlek noktalarından biri olan Emevi Meydanı'nın öteki ucunda da devlet televizyonunun binası var.

Hedef ve zamanlama

BBC'nin Şam'daki muhabiri Rafid Cabburi hedefin ve zamanlamanın önemli olduğunu belirtiyor.

Muhabirimize göre saldırganlar Suriye ordusunun kalbini, üstelik de Özgür Suriye Ordusu'nun komuta merkezini Türkiye'den Suriye'nin içine kaydırdığını açıklamasından birkaç gün sonra vurdu.

Şam'da Temmuz ayında savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve bazı diğer üst düzey güvenlik görevlilerin öldürüldüğü saldırı ardından güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Muhabir öldü, Türkiye'ye suçlama

İran'ın İngilizce yayın yapan televizyon kanalı Press TV de muhabirleri Maya Nasır'ın bugünkü olayları izlerken vurularak öldüğünü, büro şeflerinin de yaralandığını duyurdu.

Kanalın açıklamasında 33 yaşındaki Suriyeli Nasır'ın ölümünden isyancılar sorumlu tutuldu.

Press TV Haber Müdürü Hamid Rıza Emadi, AFP'ye "Şam'daki muhabirimizin ölümünden Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ı sorumlu tutuyoruz çünkü Suriye'deki isyancılara silahları onlar sağlıyor." dedi.

Öte yandan rejim karşıtı Suriye İnsan Hakları Gözlemevi gurubu, hükümet yanlısı milislerin bu sabah Şam'da 16 sivili evlerinde öldürdüğünü öne sürdü.