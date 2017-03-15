Şam’da Adliye Sarayı'na intihar saldırısı: 25 ölü

Suriye resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'daki ana mahkeme binasını hedef alan intihar saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Ajans, bu verilerin "geçici" olduğunu belirtti.

Saldırganın eski Adalet Sarayı binasına girerek kendisini havaya uçurduğu öğrenildi. Söz konusu binada bir İslami Savaş Suçları Mahkemesi ve bir de Ceza Mahkemesi bulunuyor. İntihar saldırısının görgü tanığı bir avukat, ağır patlama sesi duyduklarında diğer adliye temsilcileri ile birlikte Adliye Sarayı'nın üst katındaki kütüphaneye kaçtıklarını anlattı.

'Saldırgan binaya dalarak kendisini havaya uçurdu'

Adliye Sarayı'nın savıcılarından biri devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganın binanın girişine yönelerek içeri girmek istediğini, polisin eylemciyi engellemeye çalışması üzerine binanın içine dalarak kendisini havaya uçurduğunu anlattı.

Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin başlamasının altıncı yıl dönümünde düzenlenen saldırı sonrasında güvenlik güçlerinin olay yerini kordon altına aldığı ve mahkeme binasına giden yolları trafiğe kapattığı, ambulansların ve itfaiyenin de olay yerine geldiği bildirildi.

Geçen cumartesi günü de Şam'da düzenlenen çifte terör saldırısında 74 kişi can vermişti. Eylemi, Suriye'deki El Kaide'nin eski uzantısı sünni Fetih el Şam Cephesi üstlendi.

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