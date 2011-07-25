-SAMAST HEGEL'DEN ALINTI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak yargılanan sanık Ogün Samast, son savunmasında ıslah olduğunu belirterek, şu anki durumu ve düşüncesiyle böyle bir eğilim içerisinde asla olmayacağını söyledi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, karardan önce son savunmasını yapan suça sürüklenen çocuk Ogün Samast, ''Bugün sizi tamamen gerçeklerden oluşan ve bilimsel verilere ve tezlere, hukuk normlarına dayanan ve yasalara uygun son savunma tezimi iki ana başlık altında sunacağım'' dedi. Hegel'den alıntılar yapan Samast, ''Kötü bir eğitimin, suça sürüklenmişliğin sonucu olarak burada olduğumu gören ve algılayanlar, akla uygun ve somut düşünmüş olurlar'' diye konuştu. ''Bilinç taşeronlarına'' mahkeme huzurunda gerçekleri anlattığını söyleyen Samast, kötü eğitimi, küçük yaşantısı ve cahilliğinden yararlanıldığını savunarak, Yasin Hayal, bazı gazeteler ile bazı köşe yazarlarının yazılarından etkilendiğini savundu. ''Ben nereden bilirdim Agos'u, nereden bilirim vatan hainliğini, nereden tanırdım Dink'i?'' diyen Samast, gazete manşetlerinin böyle bir olaya sebep olabileceği yönündeki tezlerden bahsetti. Yasin Hayal'in insani dürtülerini yönlendirme ve cahilliğini kullanarak bir anaforun içine düşmesini neden olduğunu ifade eden Samast, çeşitli eğitim modellerinden örnekler verdi. Samast, ''Ben huzurunuzda verdiğim savunmalarda, ıslah olduğumu ve şu andaki durum ve düşüncem ile böyle bir eğilim içerisinde asla olmayacağımı tüm içtenliğimle size sunmuştum '' diye konuştu. Mahkemenin vereceği kararın, Türk adalet tarihinin en önemli kararlarından olduğunu belirten Samast, mahkemenin ya bilinç taşeronlarını görmezden gelerek onları tatmin eden bir karar vereceğini ya da bilinç taşeronlarının sinsi şerrinden Türkiye'yi kurtaracağını söyledi. Samast, ''Islah olduğumu, yurduma verdiğim rahatsızlıkta ötürü üzgün olduğumu tüm samimiyetimle yüce Türk milleti adına makamınıza arz ederim'' dedi. -SAMAST'IN AVUKATININ SAVUNMASI Samast'ın avukatı Levent Yıldırım da mahkemeye sunduğu 29 sayfalık savunma dilekçesini okudu. Yıldırım, soruşturma ve kovuşturma şartlarının tamamlanmadığını savunarak, çocuk savcısı tarafından yürütülüp yetişkinlerden ayrı bir iddianame hazırlanması gerekirken, bunun da yapılmadığını söyledi. Yetkisiz savcılar tarafından yürütülen ve usule aykırı bir çok işlem barındıran soruşturma ile hazırlanan iddianame düşünüldüğünde kovuşturma şartlarının oluşmayacağını öne süren Yıldırım, davanın CMK'nın 223. Maddesinin 8 fıkrası uyarınca düşürülmesini talep etti. Yıldırım, eğer düşme talepleri kabul edilmezse öldürme eyleminin Samast tarafından işlendiğine dair şüpheden uzak kesin deliller bulunmaması nedeniyle müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. -MÜDAHİL AVUKATI ÇETİN Kararın ardından ise duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan müdahil avukatlarından Fethiye Çetin, ''Ceza hukukunun amacı, sadece adaletin gerçekleştirilmesi değil, aynı zamanda toplumsal barışın korunmasını sağlamaktır. Samast'ın da içinde bulunduğu örgüt, yaşamımızı tehlike altına sokan, sadece bu günümüzü değil geleceğimizi de ilgilendiren tehlikeli bir suç işlemişlerdir'' dedi. Bu nedenle mahkemeden ağırlaştırılmış hapis cezası talep ettiklerini, mahkemenin de ''tasarlayarak adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini belirten Çetin, Samast'ın olay tarihindeki yaşı dolayısıyla cezanın 21 yıl 6 ay hapis olarak öngörüldüğünü söyledi. Avukat Çetin, mahkemenin alt sınırdan uzak, üst sınıra yakın bir ceza verdiğini belirterek, ruhsatsız silah taşımak suçuna ilişkin de benzer bir uygulama yapıldığını kaydetti. Çetin, Samast'ın cezasında TCK'nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılmadığına dikkati çekerek, ''Mahkeme, Samast'ın savunmalarına itibar etmemiştir. Samast'ın 'örgüt üyeliği' suçundan yargılanması sürüyor. Karar, en azından bundan böyle ortak yaşamı tehlike altına alacak bu tür suçları engelleme açısından önemlidir'' diye konuştu. Samast'ın daha ne kadar süre cezaevinde kalacağı yönündeki bir soru üzerine Çetin, Samast'ın yaklaşık 11 yıl kadar hükümlülük süresi olduğunu kaydetti. Dava nedeniyle duruşma salonunda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.