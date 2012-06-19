Samaras ve PASOK, halkın öfkesinden korkuyor

Yunanistan'da hafta sonu yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 30'unu alarak seçimi kazanan Samaras ve koalisyondaki muhtemel ortağı PASOK, Yunan halkının öfkesinden çekiniyor. Buna rağmen Yeni Demokrasi Partisi ve PASOK bugün hükümet konusunda anlaşabilir.



Yunanistan'da hafta sonu yapılan seçimlerde Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 30'unu alarak 129 milletvekiliyle meclise girdi. Merkez sol PASOK da oyların yüzde 12'sini alarak 33 milletvekili çıkardı. Bu sonuçlara göre, AB'nin kurtarma paketi yanlısı iki parti, koalisyon kurmak için mecliste yeterli çoğunluğa sahip. Ancak Yeni Demokrasi Partisi lideri Antonis Samaras, dün yaptığı görüşmelerde hükümet kurmak için kendisine ortak bulamadı. Seçimde ağır bir yenilgi alan PASOK, hükümete katılması halinde, Yunanistan'ın siyasi tarihinden silinmekten korkuyor.

Yeni Demokrasi Partisi lideri Samaras, üç gün içinde koalisyon hükümetini kuramazsa, Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas hükümeti kurma görevini radikak sol SYRİZA lideri Aleksis Çipras'a verecek.



Geniş tabanlı hükümet



AB'nin kurtarma paketine karşı çıkan Yunan halkının öfkesinden korkan PASOK lideri Evangelos Venizelos dün akşam Samaras'la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, koalisyon kurmak için henüz anlaşamadıklarını, geniş tabanlı bir hükümetten yana olduğunu söyledi. Venizelos bugün akşam saatlerinde Samaras'la hükümeti kurma konusunda anlaşabilecekleri sinyalini de verdi.



PASOK yaşam mücadelesi veriyor



Yunanistan'da 300 sandalyeli mecliste Yeni Demokrasi Partisi ile PASOK'un 162 milletvekili bulunuyor. Buna rağmen Yeni Demokrasi Patisi lideri Antonis Samaras, PASOK dışında başka bir partiyi de koalisyon hükümetinde görmek istiyor. Samaras, siyasi yaşam mücadelesi veren PASOK'un içindeki tartışmaların önümüzdeki dönemde gittikçe şiddetleneceğini ve bu durumun hükümeti krize sokacağından endişe ediyor.



Syriza muhalefette kalacak



Seçim öncesi AB'nin kurtarma paketine karşı olduklarını açıkça ilan eden radikal sol SYRİZA ise koalisyon hükümetinde yer almak istemediğini açıkladı. SYRİZA lideri Aleksis Çipras, "Biz muhalefette kalmak istiyoruz" dedi.