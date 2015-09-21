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Samanyolu Koleji'ne baskın düzenleyen terörle mücadele ekipleri beşiklerde arama yaptı

Polis ekipleri Samanyolu Koleji'nde uyuşturucu araması yaptı

21 Eylül 2015 22:11

Fethullah Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Samanayolu Kolejleri’nin Ankara’da bulunan Nurettin Topçu Okulu’na terörle mücadele, narkotik şube ve siber suçlarla mücadele ekipleri baskın düzenledi.

Zaman’da yer alan habere göre, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Özel Samanyolu Eğitim Kurumları ve Kültür Merkezi Kampüsü ile Özel Nurettin Topçu İlköğretim Kurumları ve Atlantik Eğitim Kurumları'nda arama kararı çıkarıldı. Hakim Yunus Süer tarafından verilen karar doğrultusunda Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin de aralarında bulunduğu polisler, bu sabah baskın düzenledi. Ancak arama kararındaki evrak eksikliği olduğunu savunan okul yöneticileri aramaya izin vermedi. Öğleden sonra mahkemeden gelen ikinci arama kararıyla birlikte polis ekipleri Kültür Merkezi Kampüsü’ne baskın düzenledi.

Baskında rögar kapakları ve koltukların yüzleri sökülerek uyuşturucu araması yapılırken, Terörle Mücadele Polisleri'nin kreşlerdeki bebek beşiklerini arama yaptı. 

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