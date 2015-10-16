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Samanyolu Haber ve Mehtap TV hakkında 'terör' soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Ç. isimli kişinin suç duyurusunu değerlendirerek soruşturma başlattı

16 Ekim 2015 15:45

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yayınlarında "Terör örgütü propagandası" yaptıkları gerekçesiyle Samanyolu Haber ve Mehtap TV hakkında, soruşturma başlattı.

Küçükçekmece'de oturan S.Ç. isimli kişi bazı yayın organlarında "terör örgütü propagandası" yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu değerlendiren Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda Samanyolu Haber ile Mehtap TV hakkında soruşturma başlattı.   
      
Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu televizyon kanallarındaki yayınlar incelenecek. 

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