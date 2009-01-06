Samanyolu daha büyük ve daha hızlı

Güneş sisteminin de dahil olduğu Samanyolu galaksisinin, bugüne dek bilinenden daha büyük, bilinenden yüzde 15 daha geniş ve yüzde 50 daha yoğun olduğu, ayrıca sanıldığından daha hızlı döndüğü belirlendi.



Samanyolu'na en yakın galaksi olan Andromeda'nın daha büyük olduğu ve galaksimizin onun küçük kardeşi olduğu sanılırken, son çalışmalar, her iki galaksinin ''ikiz kardeşler olduğunu'' ortaya çıkardı.



ABD'deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Mark Reid, Kaliforniya Long Beach'de bugün yapılan Amerikan Astronomi Topluluğu'nun toplantısında yaptığı sunumda, ''Belirlenen farkların büyük önemi var'' dedi.



Yaptıkları yeni haritalama çalışmasıyla, Samanyolu galaksisindeki madde yoğunluğunun bilinenden yüzde 50 fazla olduğunu anladıklarını ifade eden Reid, ''Daha önce Andromeda'nın baskın olduğunu ve bizimkinin, onun küçük kardeşi olduğunu düşünürdük. Ama şimdi biliyoruz ki bizler daha çok ikiz kardeşleriz'' dedi.



Ancak bu bir açıdan da iyi bir haber değil. Çünkü daha büyük bir Samanyolu demek, 2 galaksi arasındaki çekim gücünün sanıldığından daha fazla olduğu ve dolayısıyla Samanyolu'nun, Andromeda ile hesaplanandan daha önce çarpışacağı anlamına geliyor. Ama yine de bu çarpışmaya henüz 2-3 milyar yıl bulunuyor.



Yeni haritalama, dünya yörüngesindeki 10 adet radyo teleskop anteninin oluşturduğu sistemle, yeni doğmuş en parlak yıldızların değişik zamanlarda ölçülmesi ve bunların böylece 3 boyutlu konumlarının belirlenmesi yöntemiyle yapıldı.



İlk kez uygulanan bu yöntemle, Samanyolu galaksisinin, kendi merkezi çevresindeki dönüş hızının daha önce bilindiği gibi saatte 792 bin değil, saatte 914 bin kilometre olduğunu da ortaya kondu.

Hızın daha fazla olduğundan yola çıkılarak, galaksimizdeki ''Karanlık Madde''nin daha fazla olduğunu, dolayısıyla galaksinin yoğunluğunun, daha önce hesaplananın 1.5 katı olduğunu da gösterdi.