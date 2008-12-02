Samanlıktan teknoloji sınıfına

Batman'ın Kozluk İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun öğretmenleri, maaşlarından ayırıp biriktirdikleri, veli desteği ve yakınlarından topladıkları bağış paralarla onardıkları okulun bahçesindeki samanlığı `ana okulu ve teknoloji sınıfı'na dönüştürdü.



Ana sınıfında 27 öğrenci eğitim görmeye başlarken, diğer öğrenciler de bilgisayar kullanma ikanı buldu. Kozluk İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki, 12 öğrencinin eğitim gördüğüu Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun Müdürü Hamit Ercengiz ile öğretmenler Hilal Sürme, Nazan Avcı, Derya Tunceli, Erdinç Yeşil, Levent Yaşar ve Ayşegül Kaymak, örnek bir projeyi hayata geçirdi. Köylülerin okul bahçesinde samanlık olarak kullandığı binayı onarmaya karar veren öğretmenler, velilerin de desteğiyle önce temizliğe başladı. Binayı temizledikten sonra kendi aralarında yaklaşık 3 bin YTL toplayan öğretmenler, satın aldıkları boyalarla duvarları boyadı. Pencereleri PVC ile kaplattıktan sonra samanlığın bir bölümünü ana sınıfına dönüştürdü. Hiç bilgisayarı olmayan okula 1 de bilgisayar alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nnün gönderdiği 50 YTL ile de soba, ve kırtasiye malzemeleri aldı. Bu öğretim yılında oluşturulan ana sınıfında 27 öğrenci eğitime başladı. Bu çalışmaları takdir edilen okula İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce de 6 bilgisayar gönderince samanlığın diğer odasına `teknoloji sınıfı' oluşturuldu.



Öğretmenler memleketlerine tatile gittiklerinde yakınlarından bazılarının topladıkları gün parasını kendilerine bağışladıklarını anlatan Okul Müdürü Hamit Ercengiz, ``Öğretmen arkadaşlar gittikleri heryerde böyle özverili olmalı. Güneydoğu'yu istemeyen arkadaşlarıma örnek olmak istiyoruz. Eğitimcilik gönül işi eğer yaptıkları işe gönüllerini koyarlarsa, fiziksel ve sosyal şartlardan şikayet etmekten vazgeçip yürekten çalışırlarsa aşılmayacak sorun yok. Samanlık olarak kullanılan binada şimde teknoloji sınıfı mevcut, ayrıca ana sınıfı olarak 27 öğrencimiz de eğitim alıyor'' dedi.

