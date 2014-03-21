Samanlıkta iğne arayışı



Malezya Havayolları'na ait kayıp Boeing 777 tipi uçağa ait olduğu düşünülen iki parçayı arama çalışmaları devam ediyor. Uydu görüntülerinden tespit edilen ve uçak enkazına ait olabileceği düşünülen 24 ve 5 metrelik iki parça henüz Hint Okyanusu'nda bulunamadı.

Kötü hava koşulları, fırtına ve büyük dalgalara karşın arama ekiplerinin çalışmaları iki gündür devam ediyor. Arama çalışmalarında yer alan Avustralya deniz güvenlik birimi AMSA, 23 bin kilometre karelik bir alanda arama faaliyetlerini devam ettirdiklerini açıkladı.

AMSA sadece radar verileriyle yetinmediklerini, deneyimli uzmanların deniz yüzeyinde birebir arama yaptığını kaydetti. Mesafenin uzunluğu nedeniyle uçaklar sadece iki saat arama yapabiliyor. Kötü hava koşulları da uçuşları olumsuz etkiliyor.

Aralarında Avustralya ve ABD’nin de bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla yürütülen geniş kapsamlı arama çalışmalarında, ticaret gemileri de yer alıyor. Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, Çin'in bölgeye ek olarak toplam yedi donanma ve kurtarma gemisi daha göndereceğine yer verdi.

Yolcu yakınları perişan halde

Uçakta sayıca fazla olan Çinlilerin yakınları ile Malezya hükümet ve ordu yetkilileri arasındaki ilk görüşme Cuma günü Pekin'de yapıldı. İki haftadır süren arama çalışmalarından sonuç alınamaması nedeniyle yolcu yakınlarından bazılarının görüşmede sinirlerine hakim olamadığı kaydediliyor. Yolcu yakınları ve aileleri, Malezyalı yetkililerin bilgi sakladıklarını savunurken, bazı yolcu yakınları da yetkililerin gereğinden fazla zaman kaybetiğini öne sürdü.

Malezya hükümetinin 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru yola çıkan ancak radardan kaybolan Malezya uçağına yönelik başlattığı soruşturma sürüyor. Uçakla bağlantının kesilmesinin ardından, uçağın farklı rotalara sapmış olabileceği yönünde sinyaller elde edildiği kaydedilmişti. Bu nedenle uçağın, teknik bir sorun yaşamış olabileceği ya da sabotaj iddiaları üzerinde de duruluyor.