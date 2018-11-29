Samandıra'da Ersun Yanal sesleri

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör konusundaki belirsizlik sürüyor. Bir grup Fenerbahçeli taraftar kulübün Samandıra tesislerinin önünde toplanarak Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için yönetime çağrıda bulundu.

Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.