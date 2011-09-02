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Yaşam

Samandağ biberi yok satıyor HATAY (A.A)

02 Eylül 2011 15:16

-Samandağ biberi yok satıyor  HATAY (A.A) - 02.09.2011 - Metabolizmayı hızlandırarak zayıflattığı gerekçesiyle, çok acı olmasına rağmen kilo vermek isteyenlerin son dönemde büyük ilgi gösterdiği Samandağ biberi, yoğun talep nedeniyle yetiştirildiği ilçede bile bulunamıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, nisan ayında açıkta ve serada ekimi yapılan biberin hasadında sona yaklaşıldığını, dekara yaklaşık 600 kilo ürün alındığını söyledi. Bu yıl sıcakların geç gelmesi ve aşırı rüzgar nedeniyle biberlerin geç olgunlaştığını ifade eden Kamacı, ancak daha ürün olgunlaşmadan Türkiye'nin dört bir yanından zayıflamak isteyenlerin kendilerini arayarak sipariş verdiğini kaydetti. Hasadına başlanmasının ardından ürünleri talep doğrultusunda Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderdiklerini vurgulayan Kamacı, şunları söyledi:  ''Yıllardır ekimini gerçekleştirdiğimiz ve yüzde 100 yerli tohumdan yetiştirilen Samandağ biberimizin ünü bu yıl bir anda arttı. Bazı ünlülerin televizyon ve gazetelerde bu biberi yiyerek zayıfladıklarını söylemesi üzerine Ziraat Odası'nın telefonları adeta kilitlendi.  Bizler de arayan herkese kargoyla biber göndermeye gayret ettik. Hasadın sonuna gelmemize rağmen hala arayıp biber talebinde bulunanlar var. Samandağ'da yerli halk tarafından çok fazla tüketilen ve ilçemizin ismiyle alınan acı biber eskiden bol miktarda bulunur, manavlarda satılırdı. Zayıflatıcı olduğu gerekçesiyle ünü bir anda sınırları aşan biberimizi ilçede bile görmek çok zor hale geldi. Dışardan gelen siparişlere cevap vermeye çalıştığımız için artık Samandağlılar eskisi gibi biber yiyemez oldu.'' Yaklaşık 18 bin dekarda yetiştiriciliği yapılan biberin önümüzdeki yıl artan talep nedeniyle daha fazla alanda ekileceğinin altını çizen Kamacı, ''Önümüzdeki yıl gelecek talebi karşılayabilmek için çiftçilerimiz şimdiden hazırlık yapıyor. Bu yıl aldıkları ürünlerin en iyilerini belirleyerek tohumlarını seçiyor'' diye konuştu. Kamacı, çok acı olması nedeniyle herkesin kolay kolay yiyemediği Samandağ biberinin yeşil ve kırmızı olarak yemeklerle birlikte tüketilmesinin yanı sıra salçasının da yapılabildiğini, hatta kurutularak dolmalık olarak da kullanılabildiğini belirtti. -Samandağ biberi haplarına dikkat -  Samandağ biberinden üretildiği iddia edilen bazı hapların internet üzerinden pazarlandığını vurgulayan Kamacı, ''Piyasada bulunan hapların Samandağ'da yetiştirilen biberle bir ilgisi yok. Bu hapları alarak zayıflamak isteyenler dikkatli olsun. Bazı kötü niyetli kişiler biberimizin ismini kullanarak piyasaya farklı ürünler sürüyor. Vatandaşlarımız fırsattan yararlanmak isteyen bu kişilere kanmasın. İsteyen herkese yetişebildiğimiz ölçüde biber göndermeye çalışıyoruz'' diye konuştu. 

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