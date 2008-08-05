Saman nezlesi nedir?

Tıp dilindeki adı “alerjik rinit” olan saman / bahar nezlesi; ev tozu, polen ve hayvan tüyleri gibi alerjenlerin neden olduğu mikrobik olmayan burundaki alerjik iltihaptır. Görülme sebeplerinin başında yüzde 80 oranında ot ve ağaç polenleri vardır. Bu nedenle bahar aylarında bu polenlerin çıkmasıyla bulgular başlar. Burunda ve gözlerde kızarma, kaşıntı, yanma hissi olduğu için “bahar nezlesi” de denir. Ayrıca ilk defa 19. yüzyılda saman ile uğraşan çiftlik işçilerinde tanımlandığı için “saman nezlesi (hay fever)” denmiştir.



Bulguları nelerdir?



Polenlerin neden olduğu bahar nezlesinde Nisan-Mayıs aylarından itibaren başlayıp Ağustos ayına kadar olan bulgular şiddetli; ev tozu akarı, mantar sporu ve diğer alerjenler ise yıl boyu daha hafif şekilde klinik bulgulara neden olur. Bu bulgular;



* Burun, kulak, damak ve boğazda kaşıntı



* Hapşırık



* Burun akıntısı ve gözlerin sulanması



* Burun tıkanıklığı



* Burun tıkanıklığı nedeniyle gece ağzı açık uyuma, sık uyanma ve horlama



* Baş ağrısı



* Öksürük



* Ağızdan soluma, horlama



* Sık sık boğazı temizleme



* Gün boyu yorgunluk



* Derslerinde dikkat eksikliği



* Astım bulguları



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