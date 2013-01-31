Saman ithalati iç talebi karşılayamadı

Üreticinin karlı görmediği için buğday ekiminden vazgeçmesi, geçen yıl olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekoltenin düşük olması sebebiyle saman fiyatlarının yükselişi sürüyor. Hayvancılık sektöründe etkisini hissettirmeye başlayan saman eksikliğine çare olarak saman ithalatına başlandı.

İzmir’de 12 bin üye tarafından yetiştirilen 515 bin 645 sığır için saman ithal eden İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ukrayna ve Bulgaristan’dan saman getirdi. İç piyasada kilosu bir lirayı aşan saman fiyatlarını düşürmek için gündeme gelen 'ithal' saman da talebi karşılmaktan uzak görünüyor. Gemilerle kente 1.5 ton saman getirildi. İhtiyaç ise 7 bin ton.

Geçtiğimiz günlerde de Erzurum'da ithal samanlar 'törenle' dağıtılmıştı.

Birlik Başkanı Mehmet Çelikkaleli, Ukrayna’dan 679, Bulgaristan’dan 450 ton balya saman, 400 ton da ’telep’ denen sıkıştırılmış saman getirildiğini belirterek, üreticiye kilogramı 52 kuruştan maliyetine satılacağını söyledi. Çelikkaleli, bu ithalatla talebin çok azını karşılayabildiklerini belirterek, "Yurtdışında da saman yok. Talebimiz çok fazla. Teşviklerin yükselmesi hayvancılığa ilgiyi artırdı. Talebin tamamını karşılamak için 7 bin ton saman dağıtmamız lazım. İthalat 15 gün sürüyor. Olumsuz hava koşulları gemilerin gelmesini de geciktiriyor. İki-üç ay sonra yeni hasatla sığır yetiştiricileri rahatlayabilir. İç piyasada üretim sıkıntısı beklemiyoruz" dedi.

Hürriyet'e konuşan Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, 'ye yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez kendilerinin saman ithal ettiğini belirtti. Bundan sonra samanın Tarım Kredi Genel Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlar tarafından ithal edileceğini söyleyen Karabulut, "İthalatla fiyatlar 80 kuruştan 60 kuruşa kadar düştü. Önümüzdeki dönemde de 50 kuruşa düşmesini bekliyoruz" dedi.

Karabulut, Türkiye'nin şimdiye kadar 15-20 bin ton ithalat yaptığını ancak 50 bin tonluk daha talep olduğunu söyledi.