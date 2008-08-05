T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Saman / bahar nezlesi tanısı nasıl konur?

Tanıda en önemli kriter hastanın öyküsüdür. Aile iyi bilgi vermelidir.

05 Ağustos 2008 03:00

Tanıda en önemli kriter hastanın öyküsüdür. Aile iyi bilgi vermelidir. Şikâyetlerin hangi mevsimde, ne ile karşılaşıldığında ve nasıl ortaya çıktığının bilinmesi tanıya ulaşmada önemlidir.

* Anne-baba veya birinci derece yakınlarda alerji şikâyeti sıktır.
* Alejik rinitli çocuklarda astım 4-8 kat sıktır.
* Yineleyen sinüzit ve kulak iltihabı sık görülür.
* Bazen yapılan testler negatif olsa bile hastanın öyküsünden alerjik rinit teşhisi konabilir.

Muayenede;

* Burnu döşeyen mukoza şiş ve soluktur. Burun mukozasının sürekli iltihabına bağlı burunda polipler gelişebilir ve bu polipler burun tıkanıklığına neden olabilir.
* Burundaki kaşıntıyı gidermek için elin ayasıyla burnun yukarıya doğru sürtünmesi bu çocuklarda “alerjik selam” denilen görüntüye, bu da burnun alt 1/3’ünde yatay bir çizgilenmeye neden olur.
* Burun tıkanıklığı ve venöz, damarlardaki dolgunluk gözaltlarında şişliğe ve koyulaşmaya neden olur.
* Çocukta mutlaka astım bulguları aranmalıdır.

Laboratuvar tetkiklerinde;

Tanıda bize yol gösterecek olan en önemli laboratuvar bulgusu kandaki alerjenlere spesifik IgE’lerin ölçülmesi ve deriye uygulanan alerji testleridir. Bu yolla alerjiye neden olan IgE antikorları tespit edilebilir. Ayrıca burun sürüntüsünde ve kanda bakılan eozinofil ile kanda bakılan total IgE değerleri alerji konusunda bize bilgi verebilir.
Bazen de olası alerjenlerden uzak durma ya da karşılaşma sonrasındaki cevaba bakılarak alerjinin tanısına gidilebilir.

(cocukalerjiklinigi.com)

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24