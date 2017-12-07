Şam yönetimi Cenevre boykotuna son veriyor

Suriye haber ajansı Sana Dışişleri Bakanlığı'na dayanardığı haberinde resmi Şam heyetinin barış görüşmelerine katılmak üzere pazar günü Cenevre'ye gideceğini bildirdi.

Suriye'nin Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi başkanlığındaki Suriye heyeti geçen hafta görüşme masasını terk ederek Şam'a dönmüştü. Suriye hükümet heyetinin katılmadığı barış görüşmelerinin 8’inci turuna salı günü devam edilmişti.

Yedi yıldır devam eden Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm bulmak amacıyla başlatılan BM özel temsilcisi Staffan de Mistura’nın arabuluculuğundaki Cenevre temaslarının son turu 28 Kasım’da başladıktan hemen sonra muhalif grupların Beşar Esad’ın devlet başkanlığından ayrılmasını şart koşmasına Şam yönetimi müzakere heyetini geri çağırarak karşılık vermişti.

Rusya ve İran’ın desteğiyle Halep ve diğer büyük kentleri geri alması Şam rejiminin barış görüşmelerindeki pozisyonunu güçlendirmişti. Kontrolü altındaki toprakların büyük bölümünü kaybeden Suriye’deki muhalifler geçiş dönemi hükümetinin kurulabilmesi için Beşar Esad’ın devlet başkanlığını bırakmasında ısrar ediyorlar. Şam rejimi bu konuda taviz vermeyi kesinlikle reddediyor.

DW/Reuters/AG/BÖ

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