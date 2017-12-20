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"Şam ve Ankara yıllar sonra aynı safta buluştu, 'ABD'ye karşı omuz omuza' desek abartmayız"

"İki başkent; YPG’ye de karşı, ABD’nin YPG’nin hamiliğini yapmasına da"

20 Aralık 2017 15:08

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan "Türkiye ve Suriye'nin yıllar sonra "aynı safta" buluştuğunu yazdı. "Tezkan, ABD’ye karşı omuz omuza hali desek abartmış olmayız" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD destekli Kürt savaşçıları “hainler” olarak nitelendirmişti. “Bahsedilen Kürtler sadece ‘Kürt’ değil” diyen Esad, yabancı bir ülke için çalışan herkesin vatan haini olduğunu savunmuştu.

 

Tezkan'ın "Onlar çıkarsa Türkiye iner..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Trump destek verse de.. Desteğin ötesinde silah yardımı yapsa da..

Putin Suriye’nin terörist gruplardan temizlendiğini açıklasa da.. Operasyonların bittiğini ilan etse de.. Böylece isim vermeden YPG’yi terörist grup görmediğini ima etse de..

Ankara tutumundan en küçük taviz vermedi.. Görüşü şu; YPG PKK’nın uzantısıdır.. PKK’nın Suriye koludur.. YPG/PKK iç içedir..

Terörist örgüttür..

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Washington-Moskova-Ankara’nın pozisyonları böyle..

Önceki gün Şam da pozisyon aldı.. Esad, YPG yapılanmasını ‘vatan haini’ ilan etti.. Şam yıllar sonra Ankara ile aynı safta buluştu..

ABD’ye karşı omuz omuza hali desek abartmış olmayız..

İki başkent; YPG’ye de karşı, ABD’nin YPG’nin hamiliğini yapmasına da..

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