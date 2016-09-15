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Dünya
Deutsche Welle

Şam: ÖSO Fetih el Şam ile işbirliğini sürdürüyor

Şam yönetimi, Özgür Suriye Ordusu'nun eski adıyla Nusra Cephesi adlı örgütle işbirliğine son vermediğini iddia etti. Fransa ABD ile Rusya arasında kararlaştırılan ateşkes konusunda ayrıntılı bilgi istedi.

15 Eylül 2016 17:58


Suriye askeri kaynakları, Rusya ile ABD arasındaki ateşkes mutabakatında öngörüldüğünün aksine eski adı Nusra Cephesi olan Fetih el Şam örgütü ile olan ilişkilerine son vermediklerini duyurdu.

ABD, Özgür Suriye Ordusu adıyla savaşan muhalif gruplara Fetih el Şam‘dan ayrılmaları için çağrıda bulundu. Rusya ile ABD arasında varılan ateşkes mutabakatında muhalif güçlerin söz konusu örgütle bağlarını koparmaları şartı da yer alıyor.

Nusra Cephesi temmuz ayında adını değiştirene kadar Suriye'de El Kaide'nin uzantısı olarak faaliyet gösteriyordu.

Suriye askeri kaynaklarından yapılan açıklamada, ‘Suriye yönetimiyle Rusya'nın, örgütlenmenin kalan bölümlerinin Fetih el Şam ile ilişkiye son vermesi şeklindeki taleplerinin yerine getirilmeyeceği anlaşılıyor', denildi.

Fransa mutabakatla ilgili bilgi istedi

Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye'de hangi tarafın hedef alınacağı konusunda karışıklık çıkmaması için, ABD ile Rusya arasında varılan ateşkes mutabakatının metninin talep edildiğini söyledi.

‘Karışıklık olduğu takdirde, Suriye'deki ılımlı muhalefetin hedef alınma riskinin artacağını' belirten Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault “Ateşkes planında bizden daha fazla destek vermemiz istendiğine göre, mutabakatla ilgili bütün ayrıntıları öğrenmemiz gerekir”, dedi.

ABD liderliğindeki uluslararası IŞİD ile mücadele koalisyonunda yer alan Fransa Beşar Esad rejimiyle savaşan muhalif grupları da destekliyor. Fransa hükümeti, ABD'nin Suriye konusunda Rusya ile yaptığı görüşmelerin gizli tutulmasını eleştirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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