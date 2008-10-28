Şam, ABD kurumlarını kapadı

Suriye kabinesi, önceki gün düzenlenen Amerikan saldırısının ardından ülkedeki Amerikan kuruluşlarını kapatma kararı aldı.Resmi SANA'nın haberine göre, kabine, ülkedeki Amerikan okulu ve Amerikan kültür merkezini kapatmayı kararlaştırdı. Suriye, topraklarında düzenlenen Amerikan saldırısının hedefinin bir El Kaide yetkilisi olduğu yolundaki Amerikan iddiasını reddetti.Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Söyledikleri şey tek kelimeyle gerekçe değil. Bunu tamamen reddediyorum" dedi. Bir Amerikalı yetkili, Suriye'nin doğusunda önceki gün düzenlenen hava bombardımanında, Irak'a yabancı savaşçılar sokulmasına yardımcı olan, önde gelen bir El Kaide yetkilisinin öldürüldüğünün sanıldığını söylemişti.