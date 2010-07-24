-SALZBURG FESTİVALİNİN AÇILIŞI FAZIL SAY'DAN ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ve Fazıl Say'ın açılışını yarın yapacağı Salzburg Festivali, bir kez daha Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğduğu 150 bin nüfuslu Ortaçağ kentini sanatın merkezine dönüştürecek. 50 milyon avroluk bütçesiyle yüz binlerce sanatseveri kente çeken festival, tiyatro ve klasik müzik eserleriyle alanındaki en büyük festival niteliğini taşıyor. Festival, "tüm kenti sahneye çevirmeyi" düşleyen ve festivalin temellerini atanlardan Avusturyalı tiyatro adamı Max Reinhardt (1873-1943) ile onun "sanatı şenliğe" çevirme çağrısına ilk yanıt veren Avusturyalı şair ve oyun yazarı Hugo von Hofmannsthal (1874–1929), Alman besteci Richard Strauss (1864–1949), Avusturyalı opera yöneticisi Franz Shalk (1863–1931) ve Avusturyalı tasarımcı Alfred Roller'ın (1864-1935) rüyasının gerçekleştiğini 90. kez kanıtlamış olacak. 7 operanın seslendirileceği festivalde Alman düşünür ve şair Friedrich Wilhelm Nietzsche'den etkilenen, yaşayan en büyük Alman bestecilerinden Wolfgang Rihm'in "Dionysos" adlı operası da ilk kez dünyaya duyurulacak. Metnini Hofmannsthal'ın yazdığı, Strauss'un bestelediği "Elektra" operası da festivalin kurucularının anısına sanatseverlerle buluşacak. Festivalde İtalyan şef Riccardo Muti, operada ilk devrimi yapan ve klasik dönem boyunca geçerli olan uluslararası bir opera türü yaratan Alman besteci Christoph Willibald von Gluck'un (1714-1787) "Orfeo ve Euridice"sini yönetecek, Rus piyanist ve besteci Sergey Sergeyeviç Prokofiev'in (1891–1953) "Korkunç Ivan" oratoryosunda ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu anlatıcı olacak. Mozart'ın "Don Giovanni" operasının seslendirileceği festivalde Eski Yunan tragedya yazarı Sofokles'in "Oidipus" ve Avusturyalı yazar ve gazeteci Stefan Zweig'in (1881-1942) "Korku" adlı tiyatro eserleri de sahnelenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1920'deki ilk festivalin tek eseri, Hofmannsthal'ın "Herkes" (Jedermann) adlı oyunu katedral alanında açılışta oynanacak. Festivalin 90. yılına özel olarak Reinhardt anısına "Büyük Dünya Sahnesi" adlı bir sergi de açılacak. Sergi 26 Ekime kadar görülebilecek. Helga Rabl-Stadler'ın başkanlığındaki festivalde biletlerin en pahalısı 480, en ucuzu 20 avrodan satılıyor.