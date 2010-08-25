Salzburg Fazıl Say’ı çok sevdi

T24 - Piyanist ve besteci Fazıl Say, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile açılışını yaptığı Salzburg Müzik Festivali’nde, ikinci konserini verdi.



Say’ın İvor Bolton yönetimindeki Mozarteum Orkestrası’yla birlikte Mozarteum Salonu’nda verdiği konseri yaklaşık 3 bin kişi izledi. Konser sonrası festival başkanı Helga Rabl-Stadler, Say’ı festivalin gelecek yılki açılışına da davet etti. Mozarteum Orkestrası da, Say’a “İkinci Senfoni” adlı eser siparişi verdi. Eserin prömiyerini Say ile Mozarteum Orkestrası 2012 yılı Salzburg Müzik Festivali’nde birlikte yapacaklar.

Fazıl Say, 29 Ağustos’ta da Almanya’nın Mecklenburg Festivali’nde Moldovalı keman sanatçısı Patricia Kopatchinskaja ile birlikte konser verecek.



