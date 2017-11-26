Şalvarlı itfaiyeciler Bilişim Fuarı'nda eğlendi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Gönüllü İtfaiyeci\' eğitimine katılarak köylerindeki olası yangınlara karşı hazır bekleyen kadınlar, Bilişim Fuarı\'nı gezerek sanal gerçeklik oyunları ile eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Bilişim Fuarı\'nın dikkat çeken konukları vardı. İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın \'Gönüllü İtfaiyeci\' eğitimine katılarak Avluburun köyündeki olası yangınlara müdahale etmek için hazır bekleyen 11 kadın, yöresel kıyafetleri olan şalvar ile geldikleri Bilişim Fuarı\'nda gönüllerince eğlendi. Sanal gerçeklik gözlükleri ile İzmit\'in eski halinde dolaşan ve tren ile seyahat eden kadınlar, unutulmaz bir gün yaşadı.

Formula 1 Aracı Simülatörü\'nü kullanan Saime Kıdık, \"Traktörü sürmek bundan daha kolay. Bu çok hızlı olduğu için direksiyona hakim olamıyorsun. Yangına müdahale bunu sürmekten daha kolay. Teknolojik olarak çok ilerlemeler var. Gençlerimiz çok şanslı. Bizim dönemimizde bunlar yoktu\" dedi.

Gönüllü itfaiyecilerle görüşüp sohbet eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"Onları tebrik ediyorum. Artık hayat müşterek. Tabi her köye itfaiye müfrezesi kurmak mümkün değil. Ama biz gönüllü itfaiyeciliği çok çok önemsiyoruz. Köylerimizde gönüllü itfaiyeciler yetiştiriyoruz. Hanım kardeşlerimize eğitim verdik. Erkeklerin önüne geçtiler, erkekler geri kaldı. Hem Türkiye için bir örnek oldu. Bana göre dünya için de bir örnek. Türkiye\'nin gelişimi kalkınması dediğimiz olay zaten bu. Kadını ile erkeği ile hep birlikte yaşadığımız sorunlar karşısında çözüm buluyoruz\" diye konuştu.



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