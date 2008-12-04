Salvador Dali'yi canlandıracak

İngiliz yönetmen Simon West'in Salvador Dali ile ilgili çekeceği filmde İspanyol ressamı oynaması için Banderas'a teklifte bulunduğu açıklandı.Banderas, ilk teklifi aldığında kabul etmekten çekindiğini belirterek, "Samimi olarak söylemek gerekirse kendimi Dali gibi göremiyorum ama West bir deneme çekimi yapmamızı teklif edip makyajlı bir halde beni kamera karşısına geçirince ben bile şaşırdım" dedi.1904-1989 yılları arasında yaşayan sürrealist ressam Dali hakkında yazılan çok şeyi okuduğunu da kaydeden Banderas, Dali'nin filmiyle ilgili kesin kararın 2 hafta içinde verileceğini ifade etti.