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Kültür-Sanat

Salvador Dali'nin çalınan tablosu geri döndü!

Sanat Galerisi yetkilileri, "Cartel des Don Juan Tenorio" adlı tablonun müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındığını açıklamıştı

30 Haziran 2012 22:09

Ünlü İspanyol sürrealist ressam Salvador Dali'nin geçen hafta New York'taki bir sanat galerisinde sergilenirken çalınan tablosu postayla New York'a geri gönderildi.

Amerikan Posta Kontrol Servisi, Dali'nin 1949 yılında tamamladığı "Cartel des Don Juan Tenorio" adlı tablonun Avrupa'dan New York'a postalandığını belirterek, 150 bin dolar değerindeki tablonun Uluslararası Kennedy Havaalanı'nda ele geçirildiğini kaydetti. Servis sözcüsü Donna Harris, New York Times'a yaptığı açıklamada, Venus Over Manhattan Sanat Galerisi'nin bu hafta tablonun geri gönderildiğine ilişkin bir elektronik posta aldığını, mailde postanın izleme numarasının da bulunduğunu, galerinin polisle bağlantı kurmasının ardından tablonun dün ele geçirildiğini söyledi.

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